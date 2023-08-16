Годовая инфляция в России ускорилась до 4,66%
Годовая инфляция в России на неделе с 8 по 14 августа ускорилась до 4,66% после 4,43% неделей ранее, сообщил Минэк. За неделю цены выросли в среднем на 0,1%.
В сегменте продовольственных товаров цены выросли на 0,01% по сравнению со снижением на 0,08% на предыдущей неделе. По данным Росстата, плодоовощная продукция подешевела в среднем на 2,4%, причем лук упал в цене на 7,6%, картофель – на 7%, морковь – на 6,1%, капуста – на 5,2%, а помидоры – на 4,3%. На остальные продукты питания цены, наоборот, выросли (на 0,22% после 0,09% неделей ранее). Так, свинина и курятина подорожали на 1,5%, подсолнечное масло – на 0,5%.
В категории непродовольственных товаров рост цен ускорился до 0,21% после 0,12%. Легковые авто подорожали на 0,22% после 0,11%, а электро- и бытовые приборы – на 0,49% после 0,43%. Одновременно с этим удорожание стройматериалов, медикаментов и чистящих средств замедлилось. Бензин подорожал на 0,53% после 0,63%.
В сегменте регулируемых, туристических и бытовых услуг дефляция (на 0,17%) неделей ранее сменилась ростом цен на 0,07%. В частности, билеты на рейсы по России выросли в цене на 0,91% после удешевления на 3,89% на предыдущей неделе.
Годовая инфляция в июле составила 4,3% после 3,25% в июне, сообщил 9 августа Росстат. В месячном выражении цены выросли на 0,63%. Как отмечается в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики ЦБ на 2024–2026 гг., инфляция вернется к цели в конце 2024 г. и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%. По прогнозу регулятора, в ближайшие месяцы годовая инфляция продолжит повышаться на фоне нарастания ценового давления, а также выхода из расчета низких значений месячных приростов лета 2022 г.
15 августа ЦБ принял решение повысить ключевую ставку сразу на 3,5 п. п. до 12% на фоне ослабления рубля. Причина решения ЦБ – усиление инфляционного давления и инфляционных ожиданий, на которые давит динамика обменного курса. Регулятор не исключил дальнейшего роста ставки в случае усиления проинфляционных рисков – плановое заседание пройдет 15 сентября.