Годовая инфляция в России ускорилась до 4,66%

В сегменте продовольственных товаров цены выросли на 0,01% по сравнению со снижением на 0,08% на предыдущей неделе. По данным Росстата, плодоовощная продукция подешевела в среднем на 2,4%, причем лук упал в цене на 7,6%, картофель – на 7%, морковь – на 6,1%, капуста – на 5,2%, а помидоры – на 4,3%. На остальные продукты питания цены, наоборот, выросли (на 0,22% после 0,09% неделей ранее). Так, свинина и курятина подорожали на 1,5%, подсолнечное масло – на 0,5%.