Путин обсудит с правительством меры по ужесточению валютного контроля
Президент России Владимир Путин рассмотрит предложения Минфина по валютному контролю. Об этом «Ведомостям» сообщили два близких к правительству источника.
По словам собеседников, встреча с президентом, на которой будут обсуждаться меры по валютному контролю, запланирована на сегодня, 16 августа. Ранее Кремль анонсировал проведение в этот день совещания главы государства с членами правительства России. Там сообщили, что главной темой обсуждения станет ситуация с инвестициями в неугольные сектора экономики угледобывающих регионов.
По данным Financial Times (FT), Минфин хочет обязать экспортеров продавать до 80% валютной выручки в течение 90 дней после ее получения. Компании, которые откажутся делать это, останутся без госсубсидий, пишет газета со ссылкой на двух источников, осведомленных о предложениях. Среди других мер, которые разработал Минфин, – запрет на выплату дивидендов и предоставление кредитов за границей, отмена импортных субсидий, ограничение сделок с валютными свопами, а также сокращение объема иностранной валюты, которую экспортеры могут выводить из России.
Источники FT утверждают, что министр финансов России Антон Силуанов был единственным из экономического блока, кто поддержал предложение об усилении валютного контроля на заседании правительства 15 августа.
Сообщения о предложениях Минфина по валютному контролю появились на фоне ослабления рубля и повышения ЦБ ключевой ставки. 14 августа курс доллара превысил 100 руб., а евро – 110 руб. 15 августа Банк России провел внеочередное заседание совета директоров, на котором было принято решение повысить ключевую ставку до 12%.
На решение ЦБ рубль отреагировал укреплением. Накануне стоимость доллара снижалась до 95,53 руб., евро – до 104,33 руб. Однако спустя время иностранная валюта вновь перешла к росту. 16 августа по состоянию на 15:55 мск курс доллара составляет 95,63 руб., евро – 104,29 руб., следует из данных Мосбиржи.