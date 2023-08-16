Путин обсудит с правительством меры по ужесточению валютного контроля

По данным Financial Times (FT), Минфин хочет обязать экспортеров продавать до 80% валютной выручки в течение 90 дней после ее получения. Компании, которые откажутся делать это, останутся без госсубсидий, пишет газета со ссылкой на двух источников, осведомленных о предложениях. Среди других мер, которые разработал Минфин, – запрет на выплату дивидендов и предоставление кредитов за границей, отмена импортных субсидий, ограничение сделок с валютными свопами, а также сокращение объема иностранной валюты, которую экспортеры могут выводить из России.