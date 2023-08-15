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Финансы

Рубль отреагировал на решение ЦБ повысить ключевую ставку

Ведомости

После решения Банка России повысить ключевую ставку доллар упал до 95,53 руб., евро – до 104,33 руб. Это следует из данных Московской биржи.

По состоянию на 7:03 по мск доллар торговался на уровне 97,46 руб. К 10:29 стоимость американской валюты составила 96,13 руб. После объявления о повышении ключевой ставки доллар снизился до 95,53 руб. по состоянию на 10:31. Однако к 10:44 доллар вырос до 97,22 руб.

Аналогичную динамику продемонстрировал евро. В 07:05 стоимость европейской валюты на торгах составляла 106,48 руб. Перед объявлением о решении ЦБ курс достиг 104,97 руб., после решения он упал до 104,33 руб. на 10:31. Спустя время курс вновь вернулся к росту и к 10:42 составил 105,5 руб.

Ранее по теме: ЦБ повысил ставку до 12%

15 августа по итогам внеочередного заседания Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 3,5 п. п. до 12% годовых. В последний раз ЦБ повышал ставку меньше месяца назад – на 1 п. п. на заседании 25 июля. С сентября 2022 г. она держалась на уровне 7,5% годовых.

В пресс-релизе по итогам заседания регулятор объяснил повышение ставки попыткой ограничить риски для ценовой стабильности. «Увеличение внутреннего спроса, превышающее возможности расширения выпуска, усиливает устойчивое инфляционное давление и оказывает влияние на динамику курса рубля через повышенный спрос на импорт. В результате усиливается эффект переноса ослабления рубля в цены и растут инфляционные ожидания», – говорится в сообщении регулятора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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