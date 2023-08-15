Рубль отреагировал на решение ЦБ повысить ключевую ставку

По состоянию на 7:03 по мск доллар торговался на уровне 97,46 руб. К 10:29 стоимость американской валюты составила 96,13 руб. После объявления о повышении ключевой ставки доллар снизился до 95,53 руб. по состоянию на 10:31. Однако к 10:44 доллар вырос до 97,22 руб.