Рубль отреагировал на решение ЦБ повысить ключевую ставку
После решения Банка России повысить ключевую ставку доллар упал до 95,53 руб., евро – до 104,33 руб. Это следует из данных Московской биржи.
По состоянию на 7:03 по мск доллар торговался на уровне 97,46 руб. К 10:29 стоимость американской валюты составила 96,13 руб. После объявления о повышении ключевой ставки доллар снизился до 95,53 руб. по состоянию на 10:31. Однако к 10:44 доллар вырос до 97,22 руб.
Аналогичную динамику продемонстрировал евро. В 07:05 стоимость европейской валюты на торгах составляла 106,48 руб. Перед объявлением о решении ЦБ курс достиг 104,97 руб., после решения он упал до 104,33 руб. на 10:31. Спустя время курс вновь вернулся к росту и к 10:42 составил 105,5 руб.
15 августа по итогам внеочередного заседания Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 3,5 п. п. до 12% годовых. В последний раз ЦБ повышал ставку меньше месяца назад – на 1 п. п. на заседании 25 июля. С сентября 2022 г. она держалась на уровне 7,5% годовых.
В пресс-релизе по итогам заседания регулятор объяснил повышение ставки попыткой ограничить риски для ценовой стабильности. «Увеличение внутреннего спроса, превышающее возможности расширения выпуска, усиливает устойчивое инфляционное давление и оказывает влияние на динамику курса рубля через повышенный спрос на импорт. В результате усиливается эффект переноса ослабления рубля в цены и растут инфляционные ожидания», – говорится в сообщении регулятора.