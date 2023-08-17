В Казахстане заблокировали сайт телеканала «Царьград»

На сайте «Царьграда» говорится, что казахское ведомство мотивировало блокировку «абсурдным пояснением». «В разделе "Проверить сайт" говорится о том, что сайт Царьграда заблокирован за "пропаганду экстремизма". И вот тут кроется важный нюанс. Судя по ссылкам, блокировка была еще в мае, но именно сейчас русофобские каналы начали раскачивать эту "новость". К чему бы это?», – говорится в сообщении. Там отметили, что «Царьград» «никогда не боялся трудностей и всегда отстаивал правду».