В Казахстане заблокировали сайт телеканала «Царьград»
Сайт телеканала «Царьград» заблокирован на территории Казахстана. Информация об этом появилась в разделе «Проверить сайт» на сайте министерства информации и общественного развития республики.
В качестве основания блокировки сайта указана «пропаганда экстремизма». Из информации на сервисе следует, что телеканал получил несколько предписаний, последние – 31 мая 2023 г. К нему указаны ссылки на материалы под заголовками – «Казахские националисты терроризируют русских женщин накануне Дня Победы», «Гнавших русских из Казахстана мамбет извинился на камеру» и «Казачьи лампасы раздора: в Казахстане хотят поставить русских на колени?»
На сайте «Царьграда» говорится, что казахское ведомство мотивировало блокировку «абсурдным пояснением». «В разделе "Проверить сайт" говорится о том, что сайт Царьграда заблокирован за "пропаганду экстремизма". И вот тут кроется важный нюанс. Судя по ссылкам, блокировка была еще в мае, но именно сейчас русофобские каналы начали раскачивать эту "новость". К чему бы это?», – говорится в сообщении. Там отметили, что «Царьград» «никогда не боялся трудностей и всегда отстаивал правду».
«Царьград ТВ» был основан в 2015 г. предпринимателем Константином Малофеевым. После начала спецоперации на Украине телеканал находится под санкциями.
В 2021 г. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Царьград медиа» к юридическим лицам, входящим в группу Google, заблокировавшую канал вещателя на видеосервисе Youtube. Суд признал блокировку Yotube-канала «Царьград» и расторжение договора на монетизацию канала неправомерными.