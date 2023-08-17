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Общество

В Казахстане заблокировали сайт телеканала «Царьград»

Ведомости

Сайт телеканала «Царьград» заблокирован на территории Казахстана. Информация об этом появилась в разделе «Проверить сайт» на сайте министерства информации и общественного развития республики.

В качестве основания блокировки сайта указана «пропаганда экстремизма». Из информации на сервисе следует, что телеканал получил несколько предписаний, последние – 31 мая 2023 г. К нему указаны ссылки на материалы под заголовками – «Казахские националисты терроризируют русских женщин накануне Дня Победы», «Гнавших русских из Казахстана мамбет извинился на камеру» и «Казачьи лампасы раздора: в Казахстане хотят поставить русских на колени?»

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На сайте «Царьграда» говорится, что казахское ведомство мотивировало блокировку «абсурдным пояснением». «В разделе "Проверить сайт" говорится о том, что сайт Царьграда заблокирован за "пропаганду экстремизма". И вот тут кроется важный нюанс. Судя по ссылкам, блокировка была еще в мае, но именно сейчас русофобские каналы начали раскачивать эту "новость". К чему бы это?», – говорится в сообщении. Там отметили, что «Царьград» «никогда не боялся трудностей и всегда отстаивал правду».

«Царьград ТВ» был основан в 2015 г. предпринимателем Константином Малофеевым. После начала спецоперации на Украине телеканал находится под санкциями.

В 2021 г. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Царьград медиа» к юридическим лицам, входящим в группу Google, заблокировавшую канал вещателя на видеосервисе Youtube. Суд признал блокировку Yotube-канала «Царьград» и расторжение договора на монетизацию канала неправомерными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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