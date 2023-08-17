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Общество

Путин поручил увеличить минимальный размер ущерба при нарушении авторских прав

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин поручил внести изменения в законодательство РФ, направленные на увеличение минимальных значений ущерба по ряду правонарушений. Поручение глава государства адресовал правительству совместно с Верховным судом, Генпрокуратурой, Следственным комитетом РФ. 

Правительству и ответственным ведомствам необходимо подготовить поправки, предусматривающие увеличение не менее чем в два раза минимальных значений крупного и особо крупного размеров ущерба для преступлений, которые связаны с нарушением авторских и смежных прав. Такие же показатели необходимо закрепить для преступлений с причинением имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, а также тех, которые связаны со злостным уклонением от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах.

Поручение необходимо выполнить к 1 октября 2023 г.

В мае Госдума приняла в первом чтении поправки в УК РФ по увеличению порогов размеров ущерба для ряда экономических преступлений. Законопроект касается изменений в ст. 178 УК (ограничение конкуренции), ст. 180 УК (незаконное использование средств индивидуализации товаров) и ст. 199 УК (уклонение от уплаты налогов и взносов).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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