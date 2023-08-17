Путин поручил увеличить минимальный размер ущерба при нарушении авторских прав
Президент РФ Владимир Путин поручил внести изменения в законодательство РФ, направленные на увеличение минимальных значений ущерба по ряду правонарушений. Поручение глава государства адресовал правительству совместно с Верховным судом, Генпрокуратурой, Следственным комитетом РФ.
Правительству и ответственным ведомствам необходимо подготовить поправки, предусматривающие увеличение не менее чем в два раза минимальных значений крупного и особо крупного размеров ущерба для преступлений, которые связаны с нарушением авторских и смежных прав. Такие же показатели необходимо закрепить для преступлений с причинением имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, а также тех, которые связаны со злостным уклонением от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах.
Поручение необходимо выполнить к 1 октября 2023 г.
В мае Госдума приняла в первом чтении поправки в УК РФ по увеличению порогов размеров ущерба для ряда экономических преступлений. Законопроект касается изменений в ст. 178 УК (ограничение конкуренции), ст. 180 УК (незаконное использование средств индивидуализации товаров) и ст. 199 УК (уклонение от уплаты налогов и взносов).