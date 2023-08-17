Путин поручил увеличить минимальный размер ущерба при нарушении авторских прав

Правительству и ответственным ведомствам необходимо подготовить поправки, предусматривающие увеличение не менее чем в два раза минимальных значений крупного и особо крупного размеров ущерба для преступлений, которые связаны с нарушением авторских и смежных прав. Такие же показатели необходимо закрепить для преступлений с причинением имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, а также тех, которые связаны со злостным уклонением от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах.