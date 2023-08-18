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Общество

В грузовом терминале в Новороссийске произошел пожар на площади 1300 кв. м

Ведомости

В грузовом терминале в Новороссийске загорелись деревянные палеты, площадь пожара составила 1300 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю. 

«В 09:11 по прибытии к месту первых пожарных подразделений установлено, что произошло возгорание деревянных палетов в грузовом терминале на площади 1300 кв. м», – сказано в сообщении.

Информация о возгорании поступила в диспетчерскую в 09:02. Сейчас в тушении пожара принимают участие 42 человека личного состава и 14 единиц техники от РСЧС. 

Возгорание произошло по адресу г. Новороссийск, ул. Маркова. Дом не уточняется. Согласно сервису «Яндекс карты», по этой улице расположена транспортно-логистическая компания «Сервис логистик», которая занимается авиагрузоперевозками. По этой улице также находится детский сад. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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