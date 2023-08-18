В грузовом терминале в Новороссийске произошел пожар на площади 1300 кв. м

Возгорание произошло по адресу г. Новороссийск, ул. Маркова. Дом не уточняется. Согласно сервису «Яндекс карты», по этой улице расположена транспортно-логистическая компания «Сервис логистик», которая занимается авиагрузоперевозками. По этой улице также находится детский сад.