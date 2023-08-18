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Путин назвал судебную систему базой для существования российской государственности

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия проходит «сложный путь своего развития» и судебная система является базой для существования российской государственности. Об этом глава государства сказал в ходе встречи с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым.

«Наша страна проходит очень сложный путь своего развития, очень сложный, и укрепление судебной системы, и вообще судебная система, правовая система страны, безусловно, являются базой не только для развития – для существования российской государственности», – сказал президент. 

Путин вручил Лебедеву орден Святого апостола Андрея Первозванного, отметив, что председатель Верховного суда сделал много «именно для укрепления государства Российского». 

Лебедев возглавляет Верховный суд с 1989 г., неоднократно отмечен правительственными и государственными наградами. В том числе награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» I, II, III и IV степеней, медалью Столыпина I степени, орденом Александра Невского за заслуги в укреплении российской государственности, законности, правопорядка и многолетнюю плодотворную работу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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