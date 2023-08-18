Путин назвал судебную систему базой для существования российской государственности
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия проходит «сложный путь своего развития» и судебная система является базой для существования российской государственности. Об этом глава государства сказал в ходе встречи с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым.
«Наша страна проходит очень сложный путь своего развития, очень сложный, и укрепление судебной системы, и вообще судебная система, правовая система страны, безусловно, являются базой не только для развития – для существования российской государственности», – сказал президент.
Путин вручил Лебедеву орден Святого апостола Андрея Первозванного, отметив, что председатель Верховного суда сделал много «именно для укрепления государства Российского».
Лебедев возглавляет Верховный суд с 1989 г., неоднократно отмечен правительственными и государственными наградами. В том числе награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» I, II, III и IV степеней, медалью Столыпина I степени, орденом Александра Невского за заслуги в укреплении российской государственности, законности, правопорядка и многолетнюю плодотворную работу.