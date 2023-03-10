Верховный суд РФ за 30 лет внес в Госдуму 184 законопроекта
За последние три десятилетия Верховный суд (ВС) РФ внес в Госдуму 184 законопроекта, 107 из которых в итоге стали законами, заявил председатель высшей инстанции Вячеслав Лебедев, выступая с докладом на 18-м Совещании председателей верховных судов государств - членов ШОС. Форум проходит в столице Индии – Дели.
Представитель пресс-службы ВС сообщил, что в первый день мероприятия участники обменялись опытом между главами делегаций верховных судов государств-членов и государств-наблюдателей ШОС, а также между представителями Секретариата ШОС и Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС.
По словам Лебедева, за прошедшие 30 лет пленум ВС 74 раза обращался к вопросам применения судами положений трудового, пенсионного, социального и жилищного законодательства.
Что касается уголовного производства, Лебедев не в первый раз указал на путь гуманизации и реализацию мер по исключению негативных социальных последствий судимости за преступления, не представляющие большой общественной опасности.
«В прошлом году только по первой инстанции во всех видах судопроизводства рассмотрено более 40 млн дел – на 1 млн дел больше, чем в 2021 г.», – сказал Лебедев. В этой связи законодательные инициативы ВС РФ, отметил он, предусматривают оптимизацию судебной нагрузки, в том числе расширение сферы применения приказного и упрощенного производства. Лебедев подчеркнул, что для эффективной судебной защиты важно достаточное финансирование судов. Поэтому в стране принят закон, который позволяет сокращать материальное обеспечение только с согласия органов судейского сообщества.