Верховный суд РФ за 30 лет внес в Госдуму 184 законопроекта

«В прошлом году только по первой инстанции во всех видах судопроизводства рассмотрено более 40 млн дел – на 1 млн дел больше, чем в 2021 г.», – сказал Лебедев. В этой связи законодательные инициативы ВС РФ, отметил он, предусматривают оптимизацию судебной нагрузки, в том числе расширение сферы применения приказного и упрощенного производства. Лебедев подчеркнул, что для эффективной судебной защиты важно достаточное финансирование судов. Поэтому в стране принят закон, который позволяет сокращать материальное обеспечение только с согласия органов судейского сообщества.