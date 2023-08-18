Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения памятника Советской армии в Болгарии
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника Советской армии в Болгарии, сообщила пресс-служба ведомства.
Бастрыкин поручил центральному аппарату СК во взаимодействии с МИДом расследовать факт осквернения памятника, установить причастных лиц и дать их действиям уголовно-правовую оценку.
В марте 2023 г. софийские депутаты большинством голосов поддержали инициативу коалиции «Демократическая Болгария» о демонтаже и перемещении памятника Советской армии. В начале августа премьер-министр Болгарии Николай Денков сообщил, что правительство передало монумент в собственность главе областной администрации. Судьба памятника будет определена по согласованию с городскими властями. В связи с угрозой демонтажа активисты развернули вокруг монумента палаточный городок, они круглосуточно охраняют памятник.
В ночь на 18 августа неизвестные напали на палаточный городок, забросав его петардами. Затем злоумышленники разбили гранитную плиту монумента и разрисовали его подножие. Позже МВД Болгарии сообщило о задержании четырех болельщиков столичной футбольной команды. По данным ведомства, в результате нападения пострадала женщина, также была украдена ее сумочка. МВД уточнило, что по факту кражи и хулиганства возбуждено уголовное дело.
Посольство РФ призвало Софию привлечь вандалов к ответственности и предпринять усилия для защиты памятников совместной с Россией истории.