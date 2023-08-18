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Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения памятника Советской армии в Болгарии

Ведомости

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника Советской армии в Болгарии, сообщила пресс-служба ведомства.

Бастрыкин поручил центральному аппарату СК во взаимодействии с МИДом расследовать факт осквернения памятника, установить причастных лиц и дать их действиям уголовно-правовую оценку.

В марте 2023 г. софийские депутаты большинством голосов поддержали инициативу коалиции «Демократическая Болгария» о демонтаже и перемещении памятника Советской армии. В начале августа премьер-министр Болгарии Николай Денков сообщил, что правительство передало монумент в собственность главе областной администрации. Судьба памятника будет определена по согласованию с городскими властями. В связи с угрозой демонтажа активисты развернули вокруг монумента палаточный городок, они круглосуточно охраняют памятник. 

В ночь на 18 августа неизвестные напали на палаточный городок, забросав его петардами. Затем злоумышленники разбили гранитную плиту монумента и разрисовали его подножие. Позже МВД Болгарии сообщило о задержании четырех болельщиков столичной футбольной команды. По данным ведомства, в результате нападения пострадала женщина, также была украдена ее сумочка. МВД уточнило, что по факту кражи и хулиганства возбуждено уголовное дело.

Посольство РФ призвало Софию привлечь вандалов к ответственности и предпринять усилия для защиты памятников совместной с Россией истории.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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