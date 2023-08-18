ФОМ: четверть взрослых россиян не имеют ни одного ребенка

В июле министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал порочной практикой убеждение, что женщина должна сначала получить образование, сделать карьеру и обеспечить материальную базу, а уже потом озаботиться деторождением. Он пояснил свою позицию тем, что возникают проблемы со здоровьем. Мурашко отметил, что необходимо пересмотреть ситуацию и объяснить женщинам, что чем раньше она сможет родить, то «тем лучше [это будет] для здоровья самой женщины, для здоровья детей и ее карьеры» в будущем.