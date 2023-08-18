ФОМ: четверть взрослых россиян не имеют ни одного ребенка
Четверть (25%) взрослых россиян не имеют детей, с 2014 г. доля таких граждан увеличилась на 4 п. п., следует из результатов опроса, проведенного Фондом общественного мнения 28–30 июля среди 1500 респондентов.
Согласно исследованию, один ребенок есть у 27% опрошенных, два – у 35%, три – у 9%. Четыре ребенка и более имеют лишь 5% респондентов. При этом у большинства первый ребенок родился до 28 лет – 62%.
43% участников опроса, у которых есть дети, считают, что сегодня в России скорее благоприятное время для того, чтобы заводить детей. Противоположной позиции придерживаются 42% – по их мнению, момент скорее неблагоприятный.
У респондентов также спросили, какое обстоятельство является необходимым условием, чтобы завести ребенка. Большинство считают, что должны быть стабильный источник дохода и собственное жилье – 96% и 79% соответственно. При этом 57% отметили, что необходим зарегистрированный брак, 52% – наличие сбережений и 48% – профессиональное образование у обоих родителей. 36% полагают, что, чтобы завести ребенка, у семьи должен быть минимальный ежемесячный доход в размере от 50 000 до 99 999 руб. По мнению 22% участников опроса, доход должен быть 100 000 руб. Еще 14% считают, что он должен превышать 100 000 руб.
Плохо оценивает тот факт, что женщины начали рожать в более позднем возрасте, 41% респондентов. В качестве объяснения своей позиции они назвали ухудшение здоровья и потерю сил с возрастом (16%). Те, кто положительно оценивают это явление (38%), отмечают, что таким образом женщина занимает более прочное социальное положение (12%) и делает более осознанный выбор (12%). 67% участников опроса назвали наиболее оптимальным возрастом для рождения первого ребенка период с 21 года до 28 лет.
В июле министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал порочной практикой убеждение, что женщина должна сначала получить образование, сделать карьеру и обеспечить материальную базу, а уже потом озаботиться деторождением. Он пояснил свою позицию тем, что возникают проблемы со здоровьем. Мурашко отметил, что необходимо пересмотреть ситуацию и объяснить женщинам, что чем раньше она сможет родить, то «тем лучше [это будет] для здоровья самой женщины, для здоровья детей и ее карьеры» в будущем.