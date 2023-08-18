Газета
Общество

В России утвердили соцвыплаты медработникам с высшим немедицинским образованием

Ведомости

Правительство России расширило перечень медработников, которые могут получать специальные социальные выплаты, теперь в их число вошли специалисты с немедицинским высшим образованием. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как пояснили «Интерфаксу» в пресс-службе Минздрава, решение затронет около 3000 сотрудников учреждений первичного звена здравоохранения, например, в клинико-диагностических лабораториях больниц и медорганизациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Кроме того постановление содержит рекомендации регионам установить специальные соцвыплаты медработникам отделений выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым.

Постановление вступает в силу с сегодняшнего дня и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля.

Специальная социальная выплата медицинским работникам была введена в России с января этого года и положена медработникам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также занятым на станциях и в отделениях скорой помощи. 

Размер выплаты составляет от 4500 до 18500 руб. в зависимости от категории медицинских работников и вида медицинской организации. Например, врачи центральных районных, районных и участковых больниц могут получать дополнительно до 18 500 руб. в месяц, а специалисты со средним медицинским образованием в этих же учреждениях – до 8000 руб. Младший же медперсонал отделений скорой помощи могут рассчитывать на выплату до 4500 руб.

Выплата рассчитывается исходя из исполнения работником своих трудовых функций, закрепленных в договоре, а также суммарно отработанных часов за дни работы в соответствующем месяце.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных