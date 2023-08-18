В России утвердили соцвыплаты медработникам с высшим немедицинским образованием

Размер выплаты составляет от 4500 до 18500 руб. в зависимости от категории медицинских работников и вида медицинской организации. Например, врачи центральных районных, районных и участковых больниц могут получать дополнительно до 18 500 руб. в месяц, а специалисты со средним медицинским образованием в этих же учреждениях – до 8000 руб. Младший же медперсонал отделений скорой помощи могут рассчитывать на выплату до 4500 руб.