Международный буддийский форум будет проводиться в России регулярно
Международный буддийский форум, впервые прошедший в Республике Бурятии с 17 по 19 августа, станет регулярным мероприятием в России. Об этом заявил глава Бурятии Алексей Цыденов. По его словам, он может стать ежегодным или проводиться раз в два года.
В России к буддистам относит себя около 1% населения страны, следует из опроса ВЦИОМа, проведенного в 2021 г. А по оценкам Буддийской ассоциации России, их от 1,5 млн до 2 млн. В основном люди, исповедующие буддизм, населяют Бурятию, Туву и Калмыкию.
Следующим регионом, который организует форум, может стать Республика Калмыкия. Глава региона Бату Хасиков рассказал «Ведомостям», что планирует провести Саммит буддийских стран в республике в 2025 г.
Каждый новый форум должен делать еще один шаг в развитии буддийских исследований и буддизма в целом, отметил президент Фонда содействию буддийскому образованию и исследованиям, директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. Например, на первом форуме в Улан-Удэ (Бурятия) был сформирован консорциум буддийских исследований, к которому присоединились три светских и два религиозных университета в России, рассказал он.
Кроме этого, было принято решение о создании в 2023 г. крупнейшей в России цифровой платформы по буддизму для обмена мнениями и публикациями, научного журнала и серии классических и современных книг о буддизме, сказал Маслов. Одной из самых важных проблем, по его словам, сегодня является сложность перевода буддийских текстов на другие языки. Первые тексты, в частности «Палийский канон» (собрание священных текстов с учением Будды и элементами его биографии), были созданы на языке пали и многократно переводились на китайский, монгольский и русский, поэтому существует большое количество разночтений в трактовке терминологии. За счет сопоставления переводов будет создан новый словарь буддийских терминов, пояснил Маслов.
В резолюции по итогам работы форума его участники – ламы, чиновники и ученые из 14 стран – договорились создать международную ассоциацию буддологических исследований и образования, а также развивать изучение медицинского и оздоровительного наследия буддизма.
Цыденов в свою очередь отметил, что проведение Международного буддийского форума повлияет на развитие паломнического и культурно-познавательного туризма. «Бурятия является центром буддизма в России, у нас очень много дацанов, культурных ценностей и религиозных святынь. У нас уже есть устоявшиеся маршруты, связанные с буддизмом, и это направление будет только развиваться», – сказал он.
В республике, например, расположен центр Традиционной буддийской сангхи России – Иволгинский дацан. Здесь также находится буддистская святыня – нетленное тело Пандито Хамбо-ламы Даши Доржо Итигэлова, единственное прижизненное изображение Будды Шакьямуни – статуя Зандан Жуу и одно из крупнейших собраний китайских, тибетских и индийских рукописей, перечислил Цыденов.
В Анинском дацане, расположенном на востоке Бурятии, сохранилась ступа (архитектурно-скульптурное сооружение) с реликвиями Будды, в Кяхтинском районе – самопроявленная на скале мантра «Ом мани бадме хум», олицетворяющая чистоту тела, речи и ума Будды, добавил ректор буддийского университета «Даши Чойнхорлин» Дымбрыл-лама Дашибалданов.