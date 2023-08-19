Международный буддийский форум будет проводиться в России регулярно

Кроме этого, было принято решение о создании в 2023 г. крупнейшей в России цифровой платформы по буддизму для обмена мнениями и публикациями, научного журнала и серии классических и современных книг о буддизме, сказал Маслов. Одной из самых важных проблем, по его словам, сегодня является сложность перевода буддийских текстов на другие языки. Первые тексты, в частности «Палийский канон» (собрание священных текстов с учением Будды и элементами его биографии), были созданы на языке пали и многократно переводились на китайский, монгольский и русский, поэтому существует большое количество разночтений в трактовке терминологии. За счет сопоставления переводов будет создан новый словарь буддийских терминов, пояснил Маслов.