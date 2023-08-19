В Бурятии после разрушения дамбы размыло железнодорожные пути

В пресс-службе ГУ МЧС по республике сообщили, что на железной дороге проводятся аварийно-восстановительные работы, задействовано два противоразмывных поезда. По данным ведомства, поднялся уровень воды в реке Холодная, в результате чего она вышла на региональную дорогу Нижнеангарск – Новый Уоян – Таксимо, движение транспорта ограничили.