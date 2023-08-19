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Общество

В Бурятии после разрушения дамбы размыло железнодорожные пути

Ведомости

В Бурятии после прошедших дождей частично разрушилась дамба, в результате чего размыло железнодорожное полотно Восточно-Сибирской железной дороги, движение на участке временно закрыто, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Пути размыло утром 19 августа в районе сельского поселения Холодное на 1102 км перегона Холодная – Нижнеангарск, уточнили в надзорном ведомстве. Движение по участку временно закрыто, образовалась задержка поездов, в том числе одного пассажирского, говорится в сообщении. На территории Северо-Байкальского района введен режим ЧС.

Прокуратура организовала мониторинг соблюдения прав пассажиров и надзорное сопровождение устранения последствий затопления. На место происшествия выехали сотрудники полиции, МЧС, а также исполняющий обязанности Байкальского транспортного прокурора. 

В пресс-службе ГУ МЧС по республике сообщили, что на железной дороге проводятся аварийно-восстановительные работы, задействовано два противоразмывных поезда. По данным ведомства, поднялся уровень воды в реке Холодная, в результате чего она вышла на региональную дорогу Нижнеангарск – Новый Уоян – Таксимо, движение транспорта ограничили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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