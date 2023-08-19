В Бурятии после разрушения дамбы размыло железнодорожные пути
В Бурятии после прошедших дождей частично разрушилась дамба, в результате чего размыло железнодорожное полотно Восточно-Сибирской железной дороги, движение на участке временно закрыто, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Пути размыло утром 19 августа в районе сельского поселения Холодное на 1102 км перегона Холодная – Нижнеангарск, уточнили в надзорном ведомстве. Движение по участку временно закрыто, образовалась задержка поездов, в том числе одного пассажирского, говорится в сообщении. На территории Северо-Байкальского района введен режим ЧС.
Прокуратура организовала мониторинг соблюдения прав пассажиров и надзорное сопровождение устранения последствий затопления. На место происшествия выехали сотрудники полиции, МЧС, а также исполняющий обязанности Байкальского транспортного прокурора.
В пресс-службе ГУ МЧС по республике сообщили, что на железной дороге проводятся аварийно-восстановительные работы, задействовано два противоразмывных поезда. По данным ведомства, поднялся уровень воды в реке Холодная, в результате чего она вышла на региональную дорогу Нижнеангарск – Новый Уоян – Таксимо, движение транспорта ограничили.