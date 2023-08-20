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Пассажир пытался пронести гранату на борт самолета во Владивостоке

Ведомости

Пассажир авиарейса Владивосток — Петропавловск-Камчатский хотел пронести на борт самолета гранату Ф-1, его задержали при входе в аэропорт. Об этом сообщил «РИА Новости» источник, знакомый с ситуацией.

Мужчину задержали на входе в аэропорт. Гранату отправили на исследование, а «пассажира передали военным», рассказал источник агентства. Другой источник уточнил, что пассажиров аэропорта Владивостока решили не эвакуировать, все рейсы выполнялись по расписанию.

По данным Telegram-канала Mash, гранату нашли у 31-летнего мужчины по имени Алексей. Сам он якобы утверждал, что не понимает, как граната оказалась в его багаже.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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