Пассажир пытался пронести гранату на борт самолета во Владивостоке
Пассажир авиарейса Владивосток — Петропавловск-Камчатский хотел пронести на борт самолета гранату Ф-1, его задержали при входе в аэропорт. Об этом сообщил «РИА Новости» источник, знакомый с ситуацией.
Мужчину задержали на входе в аэропорт. Гранату отправили на исследование, а «пассажира передали военным», рассказал источник агентства. Другой источник уточнил, что пассажиров аэропорта Владивостока решили не эвакуировать, все рейсы выполнялись по расписанию.
По данным Telegram-канала Mash, гранату нашли у 31-летнего мужчины по имени Алексей. Сам он якобы утверждал, что не понимает, как граната оказалась в его багаже.