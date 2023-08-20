Число участников акции «Дети вместо цветов» с 2020 года выросло в два раза

Благотворительная акция «Дети вместо цветов» появилась в 2014 г., идея возникла у преподавателя одного из московских лицеев. В рамках акции школьники и родители дарят педагогу один букет от класса, а другие средства, которые планировались на покупку цветов, жертвуют на поддержку неизлечимо больных детей и молодых взрослых. На собранные средства «Дом с маяком» приобретает оборудование для дыхания, коляски, кресла, дорогостоящие лекарства для неизлечимо больных детей в Москве и Московской области, «Вера» оказывает адресную помощь детям и молодым взрослым в 85 регионах России. Также пожертвования помогают оказывать семьям неизлечимых больных психологическую и юридическую помощь.