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Число участников акции «Дети вместо цветов» с 2020 года выросло в два раза

Ведомости

По сравнению с 2020 г. число участников всероссийской благотворительной акции «Дети вместо цветов» в 2022 г. выросло в два раза – с 6500 до 12 500, сообщили «Ведомостям» в фонде помощи хосписам «Вера».

«Это значит, что более 12 000 учителей сделали выбор в пользу поддержки тяжелобольных детей по всей России, – уточнил представитель фонда. – География акции очень широкая – в прошлом году заявки приходили из 1061 населенного пункта, то есть участвуют не только жители крупных городов, но маленьких городов, деревень и сел».

Всего за восемь лет проведения акции ее организаторы – «Вера» и детский хоспис «Дом с маяком» собрали 310 млн руб., помощь получили 9239 семей с тяжелобольными детьми по всей России. В 2022 г. было собрано 58 млн руб.

На сайте «Дети вместо цветов» указано, что по данным на 18 августа, на сайте было совершено 1490 регистраций, к акции присоединились люди из 347 населенных пунктов России.

Благотворительная акция «Дети вместо цветов» появилась в 2014 г., идея возникла у преподавателя одного из московских лицеев. В рамках акции школьники и родители дарят педагогу один букет от класса, а другие средства, которые планировались на покупку цветов, жертвуют на поддержку неизлечимо больных детей и молодых взрослых. На собранные средства «Дом с маяком» приобретает оборудование для дыхания, коляски, кресла, дорогостоящие лекарства для неизлечимо больных детей в Москве и Московской области, «Вера» оказывает адресную помощь детям и молодым взрослым в 85 регионах России. Также пожертвования помогают оказывать семьям неизлечимых больных психологическую и юридическую помощь.

В этом году помощи ждут 1050 семей с тяжелобольными детьми, рассказала директор «Веры» Елена Мартьянова. Она отметила, что во многих регионах уже появляются хосписы и НКО, помогающие тяжелобольным детям, там, где их нет, фонд оказывает адресную помощь семьям. «Мы помогаем детям возвращаться домой из реанимации, окружаем заботой родителей, покупаем специальные коляски и кресла, дорогостоящее лечебное питание и аппараты для дыхания, рассказываем, как получить положенную помощь от государства», – пояснила Мартьянова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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