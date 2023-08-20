Газета
Общество

Ливень повредил крышу склада Wildberries в подмосковной Электростали

Ведомости

Сильный ливень повредил крышу склада компании Wildberries в Электростали Московской области, вода попала внутрь помещения на площадь около 500 кв. м, сообщает пресс-служба маркетплейса.

«На складе компании в Электростали сильный ливень повредил крышу, в результате чего вода попала внутрь на площадь порядка 500 кв. м (общая площадь склада – 250 000 кв. м). Сотрудники были незамедлительно эвакуированы из данной секции, пострадавших нет», – говорится в сообщении пресс-службы.

Товары были перемещены в другие секции, после инвентаризации будет установлена сумма ущерба. После этого Wildberries пообещал компенсировать продавцам стоимость утраченного товара. Начаты восстановительные работы, склад работает в штатном режиме.  

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

«Интерфакс» сообщал, что 20 августа в Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за непогоды. В экстренном сообщении на сайте Гидрометцентра говорится, что в разных районах Москвы и области ожидаются сильный ливень, дождь с грозами и градом, порывы ветра усилятся до 12-17 м/с. Предупреждение действует с 18:00 воскресенья до 18:00 понедельника, 21 августа.

Официальный Telegram-канал городского хозяйства Москвы сообщал, что в период с 15:00 до 16:00 в отдельных районах столицы выпало свыше 40% месячной нормы осадков.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных