Ливень повредил крышу склада Wildberries в подмосковной Электростали

«Интерфакс» сообщал, что 20 августа в Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за непогоды. В экстренном сообщении на сайте Гидрометцентра говорится, что в разных районах Москвы и области ожидаются сильный ливень, дождь с грозами и градом, порывы ветра усилятся до 12-17 м/с. Предупреждение действует с 18:00 воскресенья до 18:00 понедельника, 21 августа.