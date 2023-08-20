Ливень повредил крышу склада Wildberries в подмосковной Электростали
Сильный ливень повредил крышу склада компании Wildberries в Электростали Московской области, вода попала внутрь помещения на площадь около 500 кв. м, сообщает пресс-служба маркетплейса.
«На складе компании в Электростали сильный ливень повредил крышу, в результате чего вода попала внутрь на площадь порядка 500 кв. м (общая площадь склада – 250 000 кв. м). Сотрудники были незамедлительно эвакуированы из данной секции, пострадавших нет», – говорится в сообщении пресс-службы.
Товары были перемещены в другие секции, после инвентаризации будет установлена сумма ущерба. После этого Wildberries пообещал компенсировать продавцам стоимость утраченного товара. Начаты восстановительные работы, склад работает в штатном режиме.
«Интерфакс» сообщал, что 20 августа в Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за непогоды. В экстренном сообщении на сайте Гидрометцентра говорится, что в разных районах Москвы и области ожидаются сильный ливень, дождь с грозами и градом, порывы ветра усилятся до 12-17 м/с. Предупреждение действует с 18:00 воскресенья до 18:00 понедельника, 21 августа.
Официальный Telegram-канал городского хозяйства Москвы сообщал, что в период с 15:00 до 16:00 в отдельных районах столицы выпало свыше 40% месячной нормы осадков.