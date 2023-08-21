Два человека погибли на экскурсии по коллекторам из-за ливней в Москве

Как пишет «Московский комсомолец», в ночь на 21 августа в полицию обратился пенсионер, который сообщил о пропаже родственников: сына, внучки и племянника, которые отправились на экскурсию по подземным коллекторам Москвы в районе Неглинной улицы. По его словам, с 11:00 воскресенья они перестали выходить на связь.