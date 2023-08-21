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Общество

Два человека погибли на экскурсии по коллекторам из-за ливней в Москве

Ведомости

Во время экскурсии по подземным коллекторам из-за ливней погибли два человека, их тела обнаружили в районе Москворецкой набережной. Об этом сообщают «Известия», «РЕН ТВ», «Московский комсомолец» и ряд Telegram-каналов.

По информации «РЕН ТВ», погибшими оказались двое несовершеннолетних — 15-летняя девушка и 17-летний молодой человек. Они вместе с взрослым родственником отправились на экскурсию по подземным коллекторам, но не смогли оттуда выбраться из-за резко поднявшегося уровня воды. Тело третьего человека пока не обнаружено.

Как пишет «Московский комсомолец», в ночь на 21 августа в полицию обратился пенсионер, который сообщил о пропаже родственников: сына, внучки и племянника, которые отправились на экскурсию по подземным коллекторам Москвы в районе Неглинной улицы. По его словам, с 11:00 воскресенья они перестали выходить на связь.

Сколько людей принимали участие в экскурсии — пока неизвестно. По информации Telegram-канала «112», в экскурсионной группе могли находиться 4 человека, в том числе еще одна несовершеннолетняя девушка. Baza пишет, что в коллекторах находились не менее пяти человек.

20 августа Москву накрыли сильные ливни. Был объявлен оранжевый уровень опасности. Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в этот день в городе выпало до 28 мм осадков, что составляет 35% от месячной нормы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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