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Общество

В Госдуме призвали ввести уголовное наказание за экскурсии по подземной Москве

Ведомости

В России необходимо ввести уголовную ответственность за незаконное проникновение на все подземные объекты, а не только охраняемые, а также запретить любую деятельность, связанную с проведением подобных экскурсий. Об этом заявил зампредседателя Госдумы Борис Чернышов после новостей о гибели людей на экскурсии по коллекторам в Москве.

«Обратился к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с предложением ввести уголовную ответственность за незаконное проникновение на все подземные объекты и системы городской инфраструктуры, а также экономическую деятельность на этих объектах, включая проведение экскурсий, и рекламу таких услуг», – написал он на своей странице во «ВКонтакте».

Сейчас такой запрет действует лишь в отношении охраняемых объектов, напомнил депутат. Кроме того, подобная мера будет способствовать защите подземных коммуникаций от проникновения диверсантов и террористов, считает он. Соответствующий законопроект будет направлен на заключение в правительство в ближайшие дни, добавил вице-спикер ГД.

Комментируя сообщения о гибели людей во время такой экскурсии в Москве, Чернышов раскритиковал чиновников, не реагирующих на проведение таких экскурсий, а также «Яндекс» и Роскомнадзор, допустивших рекламу таких мероприятий. Поскольку у людей есть интерес к подземным экскурсиям по Москве, следует развивать «безопасные и цивилизованные» экскурсионные маршруты под управлением столичного метрополитена и Мосводоканала, добавил он.

Ранее сегодня стало известно, что в Москве во время экскурсии по подземным коллекторам из-за ливней погибли два человека, их тела обнаружили в районе Москворецкой набережной. По информации «РЕН ТВ», погибшими оказались двое несовершеннолетних — 15-летняя девушка и 17-летний молодой человек. Они вместе с взрослым родственником отправились на экскурсию по подземным коллекторам, но не смогли оттуда выбраться из-за резко поднявшегося уровня воды.

По информации «Базы», найдено тело третьего погибшего, а всего могло быть две группы диггеров, не считая гидов.

20 августа Москву накрыли сильные ливни. Был объявлен оранжевый уровень опасности. Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в этот день в городе выпало до 28 мм осадков, что составляет 35% от месячной нормы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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