В Госдуме призвали ввести уголовное наказание за экскурсии по подземной Москве
В России необходимо ввести уголовную ответственность за незаконное проникновение на все подземные объекты, а не только охраняемые, а также запретить любую деятельность, связанную с проведением подобных экскурсий. Об этом заявил зампредседателя Госдумы Борис Чернышов после новостей о гибели людей на экскурсии по коллекторам в Москве.
«Обратился к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с предложением ввести уголовную ответственность за незаконное проникновение на все подземные объекты и системы городской инфраструктуры, а также экономическую деятельность на этих объектах, включая проведение экскурсий, и рекламу таких услуг», – написал он на своей странице во «ВКонтакте».
Сейчас такой запрет действует лишь в отношении охраняемых объектов, напомнил депутат. Кроме того, подобная мера будет способствовать защите подземных коммуникаций от проникновения диверсантов и террористов, считает он. Соответствующий законопроект будет направлен на заключение в правительство в ближайшие дни, добавил вице-спикер ГД.
Комментируя сообщения о гибели людей во время такой экскурсии в Москве, Чернышов раскритиковал чиновников, не реагирующих на проведение таких экскурсий, а также «Яндекс» и Роскомнадзор, допустивших рекламу таких мероприятий. Поскольку у людей есть интерес к подземным экскурсиям по Москве, следует развивать «безопасные и цивилизованные» экскурсионные маршруты под управлением столичного метрополитена и Мосводоканала, добавил он.
Ранее сегодня стало известно, что в Москве во время экскурсии по подземным коллекторам из-за ливней погибли два человека, их тела обнаружили в районе Москворецкой набережной. По информации «РЕН ТВ», погибшими оказались двое несовершеннолетних — 15-летняя девушка и 17-летний молодой человек. Они вместе с взрослым родственником отправились на экскурсию по подземным коллекторам, но не смогли оттуда выбраться из-за резко поднявшегося уровня воды.
По информации «Базы», найдено тело третьего погибшего, а всего могло быть две группы диггеров, не считая гидов.
20 августа Москву накрыли сильные ливни. Был объявлен оранжевый уровень опасности. Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в этот день в городе выпало до 28 мм осадков, что составляет 35% от месячной нормы.