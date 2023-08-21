В Госдуме призвали ввести уголовное наказание за экскурсии по подземной Москве

Комментируя сообщения о гибели людей во время такой экскурсии в Москве, Чернышов раскритиковал чиновников, не реагирующих на проведение таких экскурсий, а также «Яндекс» и Роскомнадзор, допустивших рекламу таких мероприятий. Поскольку у людей есть интерес к подземным экскурсиям по Москве, следует развивать «безопасные и цивилизованные» экскурсионные маршруты под управлением столичного метрополитена и Мосводоканала, добавил он.