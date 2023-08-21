Газета
Общество

Суд заочно арестовал теневого финансиста Сергея Магина

Ведомости

Мещанский суд Москвы заочно арестовал фигурантов дела «Ландромата» Сергея Магина и Александра Галкина по обвинению в совершении валютных операций по подложным документам. Как сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда, с ходатайством об избрании обвиняемым меры пресечения обратились сотрудники Следственного департамента МВД России.

Они обвиняются в совершении преступления по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте России на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

Ранее Магин был объявлен в розыск. Источники РБК в правоохранительных органах утверждали, что он в настоящее время проживает в Израиле. По их данным, новое дело в отношении Магина связано с расследованием так называемой «молдавской схемы» по выводу денег из банков.

В 2013 г. силовики раскрыли подпольную группу банкиров. Магину и его сообщникам были предъявлены обвинения в создании преступного сообщества и участии в нем (ст. 210 УК), незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК) и незаконной организации юридического лица (ст. 173.1 УК). В 2016 г. Пресненский суд Москвы приговорил его к 8,5 года колонии. По версии обвинения, он в составе организованной преступной группировки участвовал в обналичивании и выводе из страны более 122 млрд руб. Как установил суд, комиссия теневых финансистов составила более 611 млн руб.

В 2019 г. СМИ сообщали, что Магин досрочно освободился из исправительной колонии № 6, расположенной в поселке Стенькино Рязанской области.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных