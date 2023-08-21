Суд заочно арестовал теневого финансиста Сергея Магина

В 2013 г. силовики раскрыли подпольную группу банкиров. Магину и его сообщникам были предъявлены обвинения в создании преступного сообщества и участии в нем (ст. 210 УК), незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК) и незаконной организации юридического лица (ст. 173.1 УК). В 2016 г. Пресненский суд Москвы приговорил его к 8,5 года колонии. По версии обвинения, он в составе организованной преступной группировки участвовал в обналичивании и выводе из страны более 122 млрд руб. Как установил суд, комиссия теневых финансистов составила более 611 млн руб.