Суд заочно арестовал теневого финансиста Сергея Магина
Мещанский суд Москвы заочно арестовал фигурантов дела «Ландромата» Сергея Магина и Александра Галкина по обвинению в совершении валютных операций по подложным документам. Как сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда, с ходатайством об избрании обвиняемым меры пресечения обратились сотрудники Следственного департамента МВД России.
Они обвиняются в совершении преступления по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте России на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
Ранее Магин был объявлен в розыск. Источники РБК в правоохранительных органах утверждали, что он в настоящее время проживает в Израиле. По их данным, новое дело в отношении Магина связано с расследованием так называемой «молдавской схемы» по выводу денег из банков.
В 2013 г. силовики раскрыли подпольную группу банкиров. Магину и его сообщникам были предъявлены обвинения в создании преступного сообщества и участии в нем (ст. 210 УК), незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК) и незаконной организации юридического лица (ст. 173.1 УК). В 2016 г. Пресненский суд Москвы приговорил его к 8,5 года колонии. По версии обвинения, он в составе организованной преступной группировки участвовал в обналичивании и выводе из страны более 122 млрд руб. Как установил суд, комиссия теневых финансистов составила более 611 млн руб.
В 2019 г. СМИ сообщали, что Магин досрочно освободился из исправительной колонии № 6, расположенной в поселке Стенькино Рязанской области.