Депутаты Госдумы могут пользоваться для отдыха 11 пансионатами и 13 санаториями

Опрошенные «Ведомостями» депутаты уточнили, что они и их коллеги редко пользуются этими возможностями. По словам главы комитета по социальной политике Ярослава Нилова (ЛДПР), он отдыхал в одном из подмосковных пансионатов «лет 10 назад на выходных», а сейчас готовится к единому дню голосования, поэтому путевкой не воспользовался. Депутат «Единой России» Михаил Романов отметил, что предпочитает отдыхать ближе к своему региону (Ленинградская область, Карелия).