Депутаты Госдумы могут пользоваться для отдыха 11 пансионатами и 13 санаториями
Депутатам Государственной думы для отдыха доступны 11 пансионатов, домов отдыха, оздоровительных комплексов и 13 санаториев в России, выяснили «Ведомости».
Им полагается медицинское, санаторно-курортное и бытовое обеспечение на условиях уровня федерального министра. Оздоровительные учреждения подведомственны управлению делами президента (УДП). Общая продолжительность отдыха в домах отдыха, пансионатах и оздоровительных комплексах по льготной стоимости составляет не более 43 дней в год.
Собеседник в нижней палате парламента рассказал, что наиболее популярные среди депутатов учреждения на юге России – в Сочи и Железноводске. Собеседник «Ведомостей» в аппарате Госдумы отметил, что льготами по факту пользуется небольшое количество депутатов пенсионного возраста, в основном от КПРФ.
При этом доступные для парламентариев дома отдыха и пансионаты преимущественно расположены в Москве и Московской области (среди них парк-отель «Шереметьевский», «Снегири»), есть и в Краснодарском крае («Туапсе»). Санатории находятся в Московской и Самарской областях, Кисловодске («Заря»), Железноводске, Ессентуках, Сочи («Сочи», «Авангард»), Алуште («Айвазовское»), Ялте («Гурзуфский», «Нижняя Ореанда», «Курпаты»).
Опрошенные «Ведомостями» депутаты уточнили, что они и их коллеги редко пользуются этими возможностями. По словам главы комитета по социальной политике Ярослава Нилова (ЛДПР), он отдыхал в одном из подмосковных пансионатов «лет 10 назад на выходных», а сейчас готовится к единому дню голосования, поэтому путевкой не воспользовался. Депутат «Единой России» Михаил Романов отметил, что предпочитает отдыхать ближе к своему региону (Ленинградская область, Карелия).
Депутат «Единой России» Артем Кирьянов за два года не воспользовался путевкой. При этом парламентарий добавил, что эта услуга УДП работает «по принципу работы профсоюза госслужащих», то есть там не стоит задача «взымать деньги по коммерческим расчетам». По словам депутата, главная задача объектов, о которых идет речь, – не извлечение прибыли, а обеспечение отдыха госслужащих.
«Ведомости» также ознакомились с ценами в доступных для депутатов учреждения и пришли к выводу, что они отличаются от рыночных. Например, в «Туапсе» депутат за двоих отдаст 2800 руб. за ночь.
26 июля состоялось последнее пленарное заседание Госдумы в весенней сессии, в ходе которого Володин подвел итоги работы нижней палаты парламента. До 6 августа депутаты работали с избирателями, после чего ушли в отпуск до 4 сентября.