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При обрушении строящегося моста в Индии погибли 17 человек

Ведомости

Как минимум 17 человек погибли при обрушении строящегося железнодорожно-автомобильного моста в индийском штате Мизорам, передает The Times of India. 

По информации издания, в момент обрушения моста на нем находились около 40 человек. 

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования погибшим. Он поручил выделить из Национального фонда помощи 200 000 рупий (около 227 000 руб. по курсу ЦБ на 23 августа 2023 г.) семьям погибших и по 50 000 рупий (около 56 500 руб.) пострадавшим. 

Строительство моста велось в 20-25 км от крупнейшего города штата Аиджала. 

В начале августа в индийском штате Махараштра погибли не менее 17 человек при падении строительного крана на перекрытие моста во время строительства третьей очереди скоростной автомагистрали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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