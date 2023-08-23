При обрушении строящегося моста в Индии погибли 17 человек

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования погибшим. Он поручил выделить из Национального фонда помощи 200 000 рупий (около 227 000 руб. по курсу ЦБ на 23 августа 2023 г.) семьям погибших и по 50 000 рупий (около 56 500 руб.) пострадавшим.