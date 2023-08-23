Во всех школах России в августе пройдут первые отработки действий при ЧС

«В конце августа состоятся всероссийские учения по безопасности, где будут на практике отрабатываться различные ситуации и действия в случае форс-мажорных обстоятельств. И педагоги, и руководство учебных заведений должны четко знать, что им делать. Всероссийские учения как раз дадут исчерпывающую информацию о степени готовности к подобным ситуациям и обеспечат возможность сформировать необходимые навыки», – сказал министр просвещения Сергей Кравцов.