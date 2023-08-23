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Общество

Во всех школах России в августе пройдут первые отработки действий при ЧС

Ведомости

Во всех российских школах и колледжах 29-30 августа впервые пройдут учения по отработке действий в случае ЧС и при террористической угрозе. Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения. 

«В конце августа состоятся всероссийские учения по безопасности, где будут на практике отрабатываться различные ситуации и действия в случае форс-мажорных обстоятельств. И педагоги, и руководство учебных заведений должны четко знать, что им делать. Всероссийские учения как раз дадут исчерпывающую информацию о степени готовности к подобным ситуациям и обеспечат возможность сформировать необходимые навыки», – сказал министр просвещения Сергей Кравцов.  

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Учения будут организованы сотрудниками Минпросвещения, МЧС, Росгвардии и региональными властями. В рамках мероприятия будет проведена проверка работоспособности систем оповещения, отработано взаимодействие с оперативными службами и антитеррористическими комиссиями. 

18 августа пресс-служба МЧС России сообщала, что в начале сентября сотрудники ведомства проведут инструктажи с персоналом образовательных учреждений на тему комплексной безопасности, а с учениками – уроки безопасности. 

Необходимость таких мероприятий связана с тем, чтобы психологически подготовить педагогические коллективы к разным алгоритмам действий при возникновении нештатных ситуаций, пояснили в Минпросвещения. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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