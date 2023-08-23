Во всех школах России в августе пройдут первые отработки действий при ЧС
Во всех российских школах и колледжах 29-30 августа впервые пройдут учения по отработке действий в случае ЧС и при террористической угрозе. Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения.
«В конце августа состоятся всероссийские учения по безопасности, где будут на практике отрабатываться различные ситуации и действия в случае форс-мажорных обстоятельств. И педагоги, и руководство учебных заведений должны четко знать, что им делать. Всероссийские учения как раз дадут исчерпывающую информацию о степени готовности к подобным ситуациям и обеспечат возможность сформировать необходимые навыки», – сказал министр просвещения Сергей Кравцов.
Учения будут организованы сотрудниками Минпросвещения, МЧС, Росгвардии и региональными властями. В рамках мероприятия будет проведена проверка работоспособности систем оповещения, отработано взаимодействие с оперативными службами и антитеррористическими комиссиями.
18 августа пресс-служба МЧС России сообщала, что в начале сентября сотрудники ведомства проведут инструктажи с персоналом образовательных учреждений на тему комплексной безопасности, а с учениками – уроки безопасности.
Необходимость таких мероприятий связана с тем, чтобы психологически подготовить педагогические коллективы к разным алгоритмам действий при возникновении нештатных ситуаций, пояснили в Минпросвещения.