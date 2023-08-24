На ударившего девушку в шортах мужчину завели дело об экстремизме

Инцидент произошел утром 23 августа во дворе дома по улице Белобородова рабочего поселка Нахабино. По версии следствия, после того как мужчина увидел девушку в «открытой спортивной одежде» (майке и шортах), он ударил ее в лицо кулаком, перед этим заявив, что женщинам недопустимо появляться в общественных местах в открытой одежде.