На ударившего девушку в шортах мужчину завели дело об экстремизме
Главное управление Следственного комитета (СК) по Московской области возбудило уголовное дело в отношении мужчины, который ударил девушку за открытую одежду в Нахабино. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Уголовное дело возбуждено п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, с применением насилия). Максимальное наказание по статье – лишение свободы сроком до шести лет.
Инцидент произошел утром 23 августа во дворе дома по улице Белобородова рабочего поселка Нахабино. По версии следствия, после того как мужчина увидел девушку в «открытой спортивной одежде» (майке и шортах), он ударил ее в лицо кулаком, перед этим заявив, что женщинам недопустимо появляться в общественных местах в открытой одежде.
Следователи допросили потерпевшую, изучили видеозаписи. Нападавший задержан, в ходе допроса мужчина заявил, что пытался «уберечь ее [девушку] от греха». Следствие планирует провести ряд экспертиз по делу.
Изначально прокуратура Московской области сообщала, что после нападения было возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК РФ). В случае обвинений по этому делу мужчине грозило бы до пяти лет лишения свободы.
Со ссылкой на источник «РИА Новости» пишет, что задержанный 2003 года рождения. Он уроженец одной из стран Средней Азии.