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Общество

Генпрокуратура начала отменять приговоры украинских судов в новых регионах

Ведомости

Генпрокуратура России начала работу по отмене приговоров в отношении жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые были вынесены украинскими судами. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Речь идет о политически мотивированных приговорах, которые были вынесены украинскими судами до вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. В частности, подобные приговоры выносились в том числе за участие в референдумах о независимости ДНР и ЛНР и поддержку России.

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По указанию Генпрокуратуры в городские и районные суды новых регионов поступило 126 представлений с целью отмены таких приговоров и восстановления нарушенных прав граждан. Как отметили в ведомстве, по семи из них уголовное преследование было прекращено в связи с отсутствием состава преступления и правовые последствия привлечения к уголовной ответственности аннулированы.

В конце июля президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается особый порядок применения норм УК и УПК России в новых регионах. Согласно принятым нормам, действия, совершенные в четырех регионах до 30 сентября 2022 г. и направленные на защиту интересов России и ее новых субъектов, не могут считаться преступными и наказуемыми. Помимо этого законодательством предусмотрен отказ от возбуждения уголовного дела при отсутствии соответствующей уголовной статьи в УК и УПК России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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