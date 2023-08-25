Генпрокуратура начала отменять приговоры украинских судов в новых регионах
Генпрокуратура России начала работу по отмене приговоров в отношении жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые были вынесены украинскими судами. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Речь идет о политически мотивированных приговорах, которые были вынесены украинскими судами до вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. В частности, подобные приговоры выносились в том числе за участие в референдумах о независимости ДНР и ЛНР и поддержку России.
По указанию Генпрокуратуры в городские и районные суды новых регионов поступило 126 представлений с целью отмены таких приговоров и восстановления нарушенных прав граждан. Как отметили в ведомстве, по семи из них уголовное преследование было прекращено в связи с отсутствием состава преступления и правовые последствия привлечения к уголовной ответственности аннулированы.
В конце июля президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается особый порядок применения норм УК и УПК России в новых регионах. Согласно принятым нормам, действия, совершенные в четырех регионах до 30 сентября 2022 г. и направленные на защиту интересов России и ее новых субъектов, не могут считаться преступными и наказуемыми. Помимо этого законодательством предусмотрен отказ от возбуждения уголовного дела при отсутствии соответствующей уголовной статьи в УК и УПК России.