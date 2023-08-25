Генпрокуратура начала отменять приговоры украинских судов в новых регионах

В конце июля президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается особый порядок применения норм УК и УПК России в новых регионах. Согласно принятым нормам, действия, совершенные в четырех регионах до 30 сентября 2022 г. и направленные на защиту интересов России и ее новых субъектов, не могут считаться преступными и наказуемыми. Помимо этого законодательством предусмотрен отказ от возбуждения уголовного дела при отсутствии соответствующей уголовной статьи в УК и УПК России.