ФСБ пресекла в Крыму деятельность ячейки террористической организации
Сотрудники ФСБ и Росгвардии пресекли в Крыму деятельность ячейки запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Об этом сообщается на сайте спецслужбы.
В террористическую ячейку входили шесть человек, отметили в ФСБ, которые занимались антиконституционной деятельностью, основанной на доктрине создания «всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение действующей власти насильственным путем». Они также распространяли среди населения полуострова террористическую идеологию и вербовали в свои ряды крымских мусульман.
В ходе обысков помимо средств связи и пропагандистских материалов у членов ячейки была найдена крупная сумма денег в иностранной валюте для финансирования нужд группировки, добавили в ФСБ. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.
Ранее в мае Южный окружной военный суд вынес обвинительный приговор главе и участникам ячейки этой террористической организации, созданной также в Крыму. Глава ячейки приговорен к 17 годам лишения свободы, четыре из которых он проведет в тюрьме, а двое участников – к 12 годам с отбыванием первых четырех лет в тюрьме.
Запрещенная в России террористическая организация «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Исламская партия освобождения») основана в 1953 г. в восточном Иерусалиме судьей местного шариатского апелляционного суда Такиюддином ан-Набхани. Своей целью организация называет строительство «халифата». В России она была запрещена решением Верховного суда в 2003 г. Кроме РФ организация запрещена в Германии (за отрицание существования Израиля), в странах Восточной Европы, в Турции, Казахстане, Узбекистане, Пакистане, во всех арабских странах, кроме ОАЭ, Ливана и Йемена.