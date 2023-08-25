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Общество

ФСБ пресекла в Крыму деятельность ячейки террористической организации

Ведомости

Сотрудники ФСБ и Росгвардии пресекли в Крыму деятельность ячейки запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Об этом сообщается на сайте спецслужбы.

В террористическую ячейку входили шесть человек, отметили в ФСБ, которые занимались антиконституционной деятельностью, основанной на доктрине создания «всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение действующей власти насильственным путем». Они также распространяли среди населения полуострова террористическую идеологию и вербовали в свои ряды крымских мусульман.

В ходе обысков помимо средств связи и пропагандистских материалов у членов ячейки была найдена крупная сумма денег в иностранной валюте для финансирования нужд группировки, добавили в ФСБ. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.

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Ранее в мае Южный окружной военный суд вынес обвинительный приговор главе и участникам ячейки этой террористической организации, созданной также в Крыму. Глава ячейки приговорен к 17 годам лишения свободы, четыре из которых он проведет в тюрьме, а двое участников – к 12 годам с отбыванием первых четырех лет в тюрьме.

Запрещенная в России террористическая организация «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Исламская партия освобождения») основана в 1953 г. в восточном Иерусалиме судьей местного шариатского апелляционного суда Такиюддином ан-Набхани. Своей целью организация называет строительство «халифата». В России она была запрещена решением Верховного суда в 2003 г. Кроме РФ организация запрещена в Германии (за отрицание существования Израиля), в странах Восточной Европы, в Турции, Казахстане, Узбекистане, Пакистане, во всех арабских странах, кроме ОАЭ, Ливана и Йемена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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