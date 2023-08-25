ФСБ пресекла в Крыму деятельность ячейки террористической организации

Запрещенная в России террористическая организация «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Исламская партия освобождения») основана в 1953 г. в восточном Иерусалиме судьей местного шариатского апелляционного суда Такиюддином ан-Набхани. Своей целью организация называет строительство «халифата». В России она была запрещена решением Верховного суда в 2003 г. Кроме РФ организация запрещена в Германии (за отрицание существования Израиля), в странах Восточной Европы, в Турции, Казахстане, Узбекистане, Пакистане, во всех арабских странах, кроме ОАЭ, Ливана и Йемена.