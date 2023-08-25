Газета
Общество

Суд прекратил уголовное дело в отношении лидера «Несчастного случая»

Ведомости

Мировой суд в Новосибирске оштрафовал лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева на 20 000 руб. и прекратил уголовное дело в его отношении. Об этом сообщается в группе судов общей юрисдикции Новосибирской области во «ВКонтакте».

«Прекращено уголовное дело в отношении Кортнева А. А. <...> Кортневу А. А. назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 20 000 руб. в доход государства», – говорится в сообщении. По данным суда, музыкант уже оплатил штраф.

Согласно материалам дела, вечером 15 февраля Кортнев публично оскорбил капитана полиции, показав ему неприличный жест в виде среднего пальца. Отмечается, что музыкант был недоволен отменой выступления группы «Несчастный случай» в баре Red Rabbit. Музыкальный коллектив уточнял, что 14 февраля они не смогли доиграть концерт в одном из клубов Новосибирска. Причиной стало предполагаемое задымление в соседнем здании, из-за чего в клубе сперва отключили электричество, а после на место прибыли сотрудники полиции и пожарные.

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

В суде отметили, что Кортнев извинился перед капитаном полиции и возместил ему моральный вред в размере 70 000 руб. Лидер «Несчастного случая» также пожертвовал 10 000 руб. народному фронту помощи «Все для победы». На судебном заседании Кортнев раскаялся в своем поступке.

В апреле региональное управление СК возбудило против лидера «Несчастного случая» уголовное дело по ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Кортневу грозил штраф до 40 000 руб., обязательные работы до 360 часов или исправительные работы на срок до одного года.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных