Суд прекратил уголовное дело в отношении лидера «Несчастного случая»

Согласно материалам дела, вечером 15 февраля Кортнев публично оскорбил капитана полиции, показав ему неприличный жест в виде среднего пальца. Отмечается, что музыкант был недоволен отменой выступления группы «Несчастный случай» в баре Red Rabbit. Музыкальный коллектив уточнял, что 14 февраля они не смогли доиграть концерт в одном из клубов Новосибирска. Причиной стало предполагаемое задымление в соседнем здании, из-за чего в клубе сперва отключили электричество, а после на место прибыли сотрудники полиции и пожарные.