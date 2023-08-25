Суд прекратил уголовное дело в отношении лидера «Несчастного случая»
Мировой суд в Новосибирске оштрафовал лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева на 20 000 руб. и прекратил уголовное дело в его отношении. Об этом сообщается в группе судов общей юрисдикции Новосибирской области во «ВКонтакте».
«Прекращено уголовное дело в отношении Кортнева А. А. <...> Кортневу А. А. назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 20 000 руб. в доход государства», – говорится в сообщении. По данным суда, музыкант уже оплатил штраф.
Согласно материалам дела, вечером 15 февраля Кортнев публично оскорбил капитана полиции, показав ему неприличный жест в виде среднего пальца. Отмечается, что музыкант был недоволен отменой выступления группы «Несчастный случай» в баре Red Rabbit. Музыкальный коллектив уточнял, что 14 февраля они не смогли доиграть концерт в одном из клубов Новосибирска. Причиной стало предполагаемое задымление в соседнем здании, из-за чего в клубе сперва отключили электричество, а после на место прибыли сотрудники полиции и пожарные.
В суде отметили, что Кортнев извинился перед капитаном полиции и возместил ему моральный вред в размере 70 000 руб. Лидер «Несчастного случая» также пожертвовал 10 000 руб. народному фронту помощи «Все для победы». На судебном заседании Кортнев раскаялся в своем поступке.
В апреле региональное управление СК возбудило против лидера «Несчастного случая» уголовное дело по ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Кортневу грозил штраф до 40 000 руб., обязательные работы до 360 часов или исправительные работы на срок до одного года.