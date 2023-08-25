Минкульт заявил об адаптации российского кинорынка к санкциям
Российская киноиндустрия успешно адаптировалось к работе в условиях санкций. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на Министерство культуры РФ.
Сейчас на российские фильмы приходится 72% сборов кинопроката. Кроме того, сборы за январь – август 2023 г. на 4% превысили показатели аналогичного периода 2021 г.
В конце мая сообщалось, что киносборы в Российской Федерации составили 21,2 млрд руб. с начала 2023 г., что составило 57% от сборов за весь 2022 г. При этом сборы отечественного кино составили 16,7 млрд руб. Эти цифры превысили годовой объем сборов отечественных фильмов за предыдущие восемь лет. 6,8 млрд руб из этой суммы заработал семейный фильм «Чебурашка».
После введения антироссийских санкций иностранные кинокомпании отказались от проката новых фильмов в России. Российский рынок покинули Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount. В 2022 г. сборы упали на 41,9% (до 23,7 млрд руб.) по сравнению с 2021 г.