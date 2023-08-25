Минкульт заявил об адаптации российского кинорынка к санкциям

В конце мая сообщалось, что киносборы в Российской Федерации составили 21,2 млрд руб. с начала 2023 г., что составило 57% от сборов за весь 2022 г. При этом сборы отечественного кино составили 16,7 млрд руб. Эти цифры превысили годовой объем сборов отечественных фильмов за предыдущие восемь лет. 6,8 млрд руб из этой суммы заработал семейный фильм «Чебурашка».