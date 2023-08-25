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Минкульт заявил об адаптации российского кинорынка к санкциям

Ведомости

Российская киноиндустрия успешно адаптировалось к работе в условиях санкций. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на Министерство культуры РФ.

Сейчас на российские фильмы приходится 72% сборов кинопроката. Кроме того, сборы за январь – август 2023 г. на 4% превысили показатели аналогичного периода 2021 г.

В конце мая сообщалось, что киносборы в Российской Федерации составили 21,2 млрд руб. с начала 2023 г., что составило 57% от сборов за весь 2022 г. При этом сборы отечественного кино составили 16,7 млрд руб. Эти цифры превысили годовой объем сборов отечественных фильмов за предыдущие восемь лет. 6,8 млрд руб из этой суммы заработал семейный фильм «Чебурашка».

После введения антироссийских санкций иностранные кинокомпании отказались от проката новых фильмов в России. Российский рынок покинули Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount. В 2022 г. сборы упали на 41,9% (до 23,7 млрд руб.) по сравнению с 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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