В Норвегии уничтожили 40 оленей, чтобы они не вернулись в Россию

Норвежские власти недовольны перемещением оленей, поскольку это влечет за собой компенсацию за то, что они пасутся в заповедниках на территории другой страны. AP отмечает, что Россия уже направила два иска. Согласно одному из них, за каждого оленя, который пасся в заповеднике в Мурманской области, Норвегия должна заплатить 50 000 крон ($4700). В другом иске РФ требует компенсацию в размере почти 47 млн крон ($4,4 млн) за дни, в течение которых животные находились в парке.