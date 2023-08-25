В Норвегии уничтожили 40 оленей, чтобы они не вернулись в Россию
С начала года 42 оленя пересекли границу России с Норвегией в поисках лучших пастбищ, в результате 40 вернувшихся из РФ животных пришлось забить. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на управление сельского хозяйства Норвегии.
Это сделали из-за опасений, что олени могут вернуться в Россию. Норвежское управление по безопасности пищевых продуктов также может потребовать уничтожить животных «из соображений безопасности», пишет AP. Ожидается, что в ближайшее время в Норвегию вернутся остальные два оленя. Агентство не уточняет, ожидает ли их та же участь.
Норвежские власти недовольны перемещением оленей, поскольку это влечет за собой компенсацию за то, что они пасутся в заповедниках на территории другой страны. AP отмечает, что Россия уже направила два иска. Согласно одному из них, за каждого оленя, который пасся в заповеднике в Мурманской области, Норвегия должна заплатить 50 000 крон ($4700). В другом иске РФ требует компенсацию в размере почти 47 млн крон ($4,4 млн) за дни, в течение которых животные находились в парке.
В связи с этим Норвегия приступила к восстановлению забора длиной 150 км вдоль границы с Россией. Он был построен в 1954 г. Норвежские власти оценивают стоимость его восстановления в 3,7 млн крон ($348 000). Работы должны завершиться к 1 октября.