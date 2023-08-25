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Общество

В Норвегии уничтожили 40 оленей, чтобы они не вернулись в Россию

Ведомости

С начала года 42 оленя пересекли границу России с Норвегией в поисках лучших пастбищ, в результате 40 вернувшихся из РФ животных пришлось забить. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на управление сельского хозяйства Норвегии. 

Это сделали из-за опасений, что олени могут вернуться в Россию. Норвежское управление по безопасности пищевых продуктов также может потребовать уничтожить животных «из соображений безопасности», пишет AP. Ожидается, что в ближайшее время в Норвегию вернутся остальные два оленя. Агентство не уточняет, ожидает ли их та же участь.

Норвежские власти недовольны перемещением оленей, поскольку это влечет за собой компенсацию за то, что они пасутся в заповедниках на территории другой страны. AP отмечает, что Россия уже направила два иска. Согласно одному из них, за каждого оленя, который пасся в заповеднике в Мурманской области, Норвегия должна заплатить 50 000 крон ($4700). В другом иске РФ требует компенсацию в размере почти 47 млн крон ($4,4 млн) за дни, в течение которых животные находились в парке.

В связи с этим Норвегия приступила к восстановлению забора длиной 150 км вдоль границы с Россией. Он был построен в 1954 г. Норвежские власти оценивают стоимость его восстановления в 3,7 млн крон ($348 000). Работы должны завершиться к 1 октября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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