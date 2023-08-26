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Общество

В Польше после заражения легионеллезом умерли восемь человек

Ведомости

Восемь человек умерли в Польше в результате заболевания легионеллезом – инфекцией, которая развивается в теплой воде и поражает дыхательную систему человека. Об этом пишет RadioZet.

По данным издания, с 25 августа в больницы города Жешув на юго-востоке Польши поступило 14 инфицированных пациентов, в результате общее количество заболевших достигло 127. Умерли восемь человек – как отмечается, это были пожилые люди с сопутствующими заболеваниями и иммунодефицитом.

26 августа власти города, по данным RadioZet, приступили к масштабной дезинфекции системы водоснабжения. В трубы закачивают воду с повышенной дозой хлора, а на следующий день, в воскресенье, водопроводную сеть должны промыть.

Источник заражения пока неизвестен, при этом не исключено, что инфекция могла распространиться через водопроводную сеть. RadioZet отмечает, что инфекция не передается от человека к человеку, но заразиться бактериями легионеллы можно при вдыхании водяных частиц – например, в душе. Легионеллез развивается в теплой воде при температуре от 20 до 50 градусов Цельсия и поражает дыхательную систему, указывают эпидемиологи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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