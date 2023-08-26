В Польше после заражения легионеллезом умерли восемь человек

Источник заражения пока неизвестен, при этом не исключено, что инфекция могла распространиться через водопроводную сеть. RadioZet отмечает, что инфекция не передается от человека к человеку, но заразиться бактериями легионеллы можно при вдыхании водяных частиц – например, в душе. Легионеллез развивается в теплой воде при температуре от 20 до 50 градусов Цельсия и поражает дыхательную систему, указывают эпидемиологи.