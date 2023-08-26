В Польше после заражения легионеллезом умерли восемь человек
Восемь человек умерли в Польше в результате заболевания легионеллезом – инфекцией, которая развивается в теплой воде и поражает дыхательную систему человека. Об этом пишет RadioZet.
По данным издания, с 25 августа в больницы города Жешув на юго-востоке Польши поступило 14 инфицированных пациентов, в результате общее количество заболевших достигло 127. Умерли восемь человек – как отмечается, это были пожилые люди с сопутствующими заболеваниями и иммунодефицитом.
26 августа власти города, по данным RadioZet, приступили к масштабной дезинфекции системы водоснабжения. В трубы закачивают воду с повышенной дозой хлора, а на следующий день, в воскресенье, водопроводную сеть должны промыть.
Источник заражения пока неизвестен, при этом не исключено, что инфекция могла распространиться через водопроводную сеть. RadioZet отмечает, что инфекция не передается от человека к человеку, но заразиться бактериями легионеллы можно при вдыхании водяных частиц – например, в душе. Легионеллез развивается в теплой воде при температуре от 20 до 50 градусов Цельсия и поражает дыхательную систему, указывают эпидемиологи.