Пожарные ликвидировали возгорание на складе с пиротехникой в Кемерове
Пожарные полностью ликвидировали возгорание на складе с пиротехникой в Кемерове, сообщила пресс-служба МЧС России.
«В тушении было задействовано 43 человека и 13 ед. техники МЧС России. Причину пожара предстоит установить специалистам», – говорится в сообщении.
Сообщение о пожаре поступило в 17:00 по местному времени. Возгорание произошло в нежилом здании на улице Терешковой д. 41/9.
В прокуратуре Кемеровской области заявили о начале проверки исполнения законодательства о пожарной безопасности в связи с инцидентом, на место ЧП уже выехали представители ведомства.