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Пожарные ликвидировали возгорание на складе с пиротехникой в Кемерове

Ведомости

Пожарные полностью ликвидировали возгорание на складе с пиротехникой в Кемерове, сообщила пресс-служба МЧС России.

«В тушении было задействовано 43 человека и 13 ед. техники МЧС России. Причину пожара предстоит установить специалистам», – говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре поступило в 17:00 по местному времени. Возгорание произошло в нежилом здании на улице Терешковой д. 41/9.

В прокуратуре Кемеровской области заявили о начале проверки исполнения законодательства о пожарной безопасности в связи с инцидентом, на место ЧП уже выехали представители ведомства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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