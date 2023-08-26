Таиланд может увеличить срок безвизового пребывания граждан России до 90 дней
Правительство Таиланда рассмотрит вопрос увеличения срока безвизового пребывания туристов, в том числе из России, с 30 до 90 дней. Об этом заявил премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин в ходе встречи с представителями туристической индустрии, сообщает издание Thai PBS World.
При этом Тхависин отклонил просьбу бизнеса целиком отменить визы для туристов из Китая, Индии и России, сославшись на то, что такой шаг может создать негативные последствия в вопросах обеспечения безопасности. По его словам, вопрос отмены виз для туристов из трех стран должен быть тщательно изучен.
Тайский премьер также обсудил с туристическим бизнесом проблемы отрасли, предприниматели же выступили с рядом предложений, которые, по их мнению, помогут с развитием турбизнеса в стране.
Встреча прошла в провинции Пхангнга на юге страны, одной из тем стала возможность реставрации местного аэропорта, чтобы он мог принимать небольшие коммерческие рейсы, что позволит жителям получить дополнительный доход от продажи товаров и услуг туристам. Тхависин пообещал бизнесменам, что будет работать над тем, чтобы помочь в развитии туристической сферы.