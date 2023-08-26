Газета
Общество

Таиланд может увеличить срок безвизового пребывания граждан России до 90 дней

Ведомости

Правительство Таиланда рассмотрит вопрос увеличения срока безвизового пребывания туристов, в том числе из России, с 30 до 90 дней. Об этом заявил премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин в ходе встречи с представителями туристической индустрии, сообщает издание Thai PBS World.

При этом Тхависин отклонил просьбу бизнеса целиком отменить визы для туристов из Китая, Индии и России, сославшись на то, что такой шаг может создать негативные последствия в вопросах обеспечения безопасности. По его словам, вопрос отмены виз для туристов из трех стран должен быть тщательно изучен.

Тайский премьер также обсудил с туристическим бизнесом проблемы отрасли, предприниматели же выступили с рядом предложений, которые, по их мнению, помогут с развитием турбизнеса в стране.

Встреча прошла в провинции Пхангнга на юге страны, одной из тем стала возможность реставрации местного аэропорта, чтобы он мог принимать небольшие коммерческие рейсы, что позволит жителям получить дополнительный доход от продажи товаров и услуг туристам. Тхависин пообещал бизнесменам, что будет работать над тем, чтобы помочь в развитии туристической сферы.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных