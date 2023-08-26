Таиланд может увеличить срок безвизового пребывания граждан России до 90 дней

Встреча прошла в провинции Пхангнга на юге страны, одной из тем стала возможность реставрации местного аэропорта, чтобы он мог принимать небольшие коммерческие рейсы, что позволит жителям получить дополнительный доход от продажи товаров и услуг туристам. Тхависин пообещал бизнесменам, что будет работать над тем, чтобы помочь в развитии туристической сферы.