Режиссер Глеб Панфилов скончался в возрасте 89 лет

Глеб Панфилов родился 21 мая 1934 г. В 1966 г. он начал работать на «Ленфильме», где снял первый фильм «В огне брода нет», за который впоследствии получил главный приз кинофестиваля в Локарно. Среди других работ режиссера – «Начало», «Прошу слова», «Васса», «Иван Денисович» и др. В 1970 г. он снял фильм «Начало» с Инной Чуриковой в главной роли. Во время съемок этого фильма они поженились, в начале года народная артистка СССР скончалась.