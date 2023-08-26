Режиссер Глеб Панфилов скончался в возрасте 89 лет
Народный артист РСФСР, режиссер Глеб Панфилов скончался на 90-ом году жизни, передает ТАСС со ссылкой на директора театра «Ленком Марка Захарова» Марка Варшавера.
«Ушел из жизни народный артист России Глеб Анатольевич Панфилов, уникального таланта кинорежиссер, режиссер драматического театра, где он это доказал, в "Ленкоме Марка Захарова", где его спектакли шли много лет» – рассказал Варшавер.
В мае Варшавер сообщал, что Панфилова госпитализировали с инсультом, который возник у него после падения. Затем стало известно, что состояние режиссера немного улучшилось.
Глеб Панфилов родился 21 мая 1934 г. В 1966 г. он начал работать на «Ленфильме», где снял первый фильм «В огне брода нет», за который впоследствии получил главный приз кинофестиваля в Локарно. Среди других работ режиссера – «Начало», «Прошу слова», «Васса», «Иван Денисович» и др. В 1970 г. он снял фильм «Начало» с Инной Чуриковой в главной роли. Во время съемок этого фильма они поженились, в начале года народная артистка СССР скончалась.
Панфилов удостоен звания народного артиста РСФСР в 1984 г. Также он получил премии «Ника» и «Золотой орел». В 2010 г. он был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Помимо этого Панфилов является лауреатом Премии президента РФ в области литературы и искусства 2001 и 2003 гг.