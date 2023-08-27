Минобороны сообщило об уничтожении трех лодок с диверсантами ВСУ
Военные группировки «Днепр» за прошедшие сутки уничтожили три лодки с диверсантами. Об этом сообщил руководитель пресс-центра группировки Роман Кодрян.
«В районе населенных пунктов Бургунка и Садовая выявлены и уничтожены три маломерных быстроходных судна и до шести человек личного состава ВСУ», — рассказал Кодрян (цитата по «РИА Новости»).
Кроме того, в районе населенного пункта Зеленовка обнаружена и уничтожена американская гаубица М777. Нанесено огневое поражение по трем пунктам временной дислокации военнослужащих ВСУ в населенных пунктах Очаков, Тягинка, Никольская, а также уничтожен склад боеприпасов в районе населенного пункта Дмитровка.
8 августа Кодрян сообщал о предотвращении двух попыток переброски личного состава ВСУ на катерах в устье Днепра. У островов Борщевой и Белогрудый огнем из стрелкового оружия и гранатометов были уничтожены три быстроходные лодки, перевозившие до 15 украинских военнослужащих.