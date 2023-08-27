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Минобороны сообщило об уничтожении трех лодок с диверсантами ВСУ

Ведомости

Военные группировки «Днепр» за прошедшие сутки уничтожили три лодки с диверсантами. Об этом сообщил руководитель пресс-центра группировки Роман Кодрян.

«В районе населенных пунктов Бургунка и Садовая выявлены и уничтожены три маломерных быстроходных судна и до шести человек личного состава ВСУ», — рассказал Кодрян (цитата по «РИА Новости»).

Кроме того, в районе населенного пункта Зеленовка обнаружена и уничтожена американская гаубица М777. Нанесено огневое поражение по трем пунктам временной дислокации военнослужащих ВСУ в населенных пунктах Очаков, Тягинка, Никольская, а также уничтожен склад боеприпасов в районе населенного пункта Дмитровка.

8 августа Кодрян сообщал о предотвращении двух попыток переброски личного состава ВСУ на катерах в устье Днепра. У островов Борщевой и Белогрудый огнем из стрелкового оружия и гранатометов были уничтожены три быстроходные лодки, перевозившие до 15 украинских военнослужащих.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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