Минобороны сообщило об уничтожении трех лодок с диверсантами ВСУ

8 августа Кодрян сообщал о предотвращении двух попыток переброски личного состава ВСУ на катерах в устье Днепра. У островов Борщевой и Белогрудый огнем из стрелкового оружия и гранатометов были уничтожены три быстроходные лодки, перевозившие до 15 украинских военнослужащих.