Пропавших в Бурятии туристов нашли живыми
Спасатели МЧС России эвакуировали группу туристов, которые потерялись в Бурятии после сплава на катамаранах по реке Тыя. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Утром 27 августа в ГУ МЧС по республике рассказали, что на поиски туристов из Улан-Удэ на север региона вылетел вертолет МЧС России. По информации ведомства, пять человек сплавлялись по реке Тыя на двух катамаранах, в назначенное время группа не вышла с маршрута.
После этого было принято решение начать поисково-спасательную операцию, специалистов Байкальского поисково-спасательного отряда доставили бортом Ми-8 до урочища Перевал Северо-Байкальского района.
«Как оказалось, в реке поднялся уровень воды. Туристы не могли вернуться самостоятельно», – рассказали в МЧС.
По данным ведомства, туристов после эвакуации доставили в Нижнеангарск.