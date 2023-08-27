Пропавших в Бурятии туристов нашли живыми

Утром 27 августа в ГУ МЧС по республике рассказали, что на поиски туристов из Улан-Удэ на север региона вылетел вертолет МЧС России. По информации ведомства, пять человек сплавлялись по реке Тыя на двух катамаранах, в назначенное время группа не вышла с маршрута.