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Пропавших в Бурятии туристов нашли живыми

Ведомости

Спасатели МЧС России эвакуировали группу туристов, которые потерялись в Бурятии после сплава на катамаранах по реке Тыя. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Утром 27 августа в ГУ МЧС по республике рассказали, что на поиски туристов из Улан-Удэ на север региона вылетел вертолет МЧС России. По информации ведомства, пять человек сплавлялись по реке Тыя на двух катамаранах, в назначенное время группа не вышла с маршрута.

После этого было принято решение начать поисково-спасательную операцию, специалистов Байкальского поисково-спасательного отряда доставили бортом Ми-8 до урочища Перевал Северо-Байкальского района. 

«Как оказалось, в реке поднялся уровень воды. Туристы не могли вернуться самостоятельно», – рассказали в МЧС.

По данным ведомства, туристов после эвакуации доставили в Нижнеангарск.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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