Умер композитор, музыкальный критик и бывший редактор «Ведомостей» Петр Поспелов

Умер композитор, музыкальный критик и бывший редактор «Ведомостей» Петр ПоспеловВ 2023 году он стал номинантом премии «Золотая маска»
Композитор, музыкальный критик Петр Поспелов умер на 61-м году жизни. Об этом сообщил журнал «Музыкальная академия».
Причина смерти не уточняется. Музыкальный критик Сергей Буланов в своем Telegram-канале отметил, что смерть Поспелова стала неожиданностью. По его словам, «никто из нас не готов был сейчас написать» некролог композитору. Музыкальный критик также выразил соболезнования родным и близким.
Петр Поспелов родился 18 ноября 1962 г. в Москве. В 1990 г. он окончил теоретико-композиторский факультет МГК им. П. И. Чайковского, параллельно изучал вокал и электроакустическую композицию, а также в течение десяти лет, до 1996 г., работал в каталоге фонотеки Московской консерватории.
С 1993 по 1997 г. Поспелов был музыкальным обозревателем в «Коммерсанте», а затем возглавил отдел культуры в «Русском телеграфе». В разные годы он также работал в «Известиях», «Афише», «Русском журнале», «Эксперте» и др. В 2003 г. пришел в редакцию «Ведомостей», с 2005 по 2017 г. был редактором отдела культуры в газете. В основном обозревал оперы, писал о симфонической и камерной музыке, а также о современной академической музыке.
Поспелов не менее известен как композитор. В 1992 г. он основал творческо-производственное объединение (ТПО) «Композитор» и написал ряд музыкальных произведений в его рамках. С 2010 г. работал под собственным именем. Поспелов является автором продолжения сказки Сергея Прокофьева «Петя и Волк - 2», оперы «Путешествие в страну Джамблей», кантаты «Искатели жемчуга в Яузе» и др.
С 2018 г. Поспелов занимал должность шеф-редактора в московском издательстве «Композитор» и продолжал писать музыку. В 2023 г. он получил «Золотую маску» за музыку к балету «Катарина, или Дочь разбойника».