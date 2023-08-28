Умер композитор, музыкальный критик и бывший редактор «Ведомостей» Петр Поспелов

С 1993 по 1997 г. Поспелов был музыкальным обозревателем в «Коммерсанте», а затем возглавил отдел культуры в «Русском телеграфе». В разные годы он также работал в «Известиях», «Афише», «Русском журнале», «Эксперте» и др. В 2003 г. пришел в редакцию «Ведомостей», с 2005 по 2017 г. был редактором отдела культуры в газете. В основном обозревал оперы, писал о симфонической и камерной музыке, а также о современной академической музыке.