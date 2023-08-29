Более 320 000 школьников пойдут в школы в новых регионах с 1 сентября

В новом 2023/2024 учебном году в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях в школы пойдут более 320 000 человек, 29 500 из них — первоклассники. Об этом рассказала «Ведомостям» первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова по итогам своей работы в регионах.