Более 320 000 школьников пойдут в школы в новых регионах с 1 сентября
В новом 2023/2024 учебном году в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях в школы пойдут более 320 000 человек, 29 500 из них — первоклассники. Об этом рассказала «Ведомостям» первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова по итогам своей работы в регионах.
По ее словам, во всех школах новых регионов, которые готовы к учебному году, пройдут торжественные линейки. «Подготовка к ним идет полным ходом. Школы будут обеспечены вооруженной охраной», – отметила она.
Практически 20% школ были отремонтированы, при этом ремонтные работы продолжатся. Регионы, взявшие над новыми территориями шефство, помогают проводить ремонт, закупать учебные материалы, мебель, оборудование, учебники, спортинвентарь, подчеркнула Лантратова.
Большая часть учебных заведений сможет работать очно – 1174 школ. Остальные 217 школ, находящиеся на прифронтовых территориях – Ясиноватая, Горловка, некоторые районы Макеевки и Донецка, – готовы проводить занятия дистанционно.
«У школьников также есть возможность перевестись в другие школы, но многие предпочли остаться в своих, продолжить работу со своими учителями. Учителя рассказывали мне, что некоторых детей родители увезли в другие регионы, но они продолжают смотреть онлайн-занятия своей родной школы, держат связь с педагогами», – заключила депутат.