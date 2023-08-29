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Общество

Более 320 000 школьников пойдут в школы в новых регионах с 1 сентября

Ведомости

В новом 2023/2024 учебном году в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях в школы пойдут более 320 000 человек, 29 500 из них — первоклассники. Об этом рассказала «Ведомостям» первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова по итогам своей работы в регионах.

По ее словам, во всех школах новых регионов, которые готовы к учебному году, пройдут торжественные линейки. «Подготовка к ним идет полным ходом. Школы будут обеспечены вооруженной охраной», – отметила она.

Практически 20% школ были отремонтированы, при этом ремонтные работы продолжатся. Регионы, взявшие над новыми территориями шефство, помогают проводить ремонт, закупать учебные материалы, мебель, оборудование, учебники, спортинвентарь, подчеркнула Лантратова.

Большая часть учебных заведений сможет работать очно – 1174 школ. Остальные 217 школ, находящиеся на прифронтовых территориях – Ясиноватая, Горловка, некоторые районы Макеевки и Донецка, – готовы проводить занятия дистанционно.

«У школьников также есть возможность перевестись в другие школы, но многие предпочли остаться в своих, продолжить работу со своими учителями. Учителя рассказывали мне, что некоторых детей родители увезли в другие регионы, но они продолжают смотреть онлайн-занятия своей родной школы, держат связь с педагогами», – заключила депутат.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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