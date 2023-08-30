Газета
Общество

Суд в Санкт-Петербурге арестовал создателя экстремистских групп в Telegram и VK

Ведомости

Приморский райсуд Санкт-Петербурга отправил под стражу до 10 октября создателя экстремистских групп «Белая масть» и «Московская группа взаимопомощи» в Telegram и «ВКонтакте» Марка Филиппова. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов. 

Обвинение Филиппову предъявили по п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, совершенные организованной группой). Свою вину он не признал и просил избрать более мягкую меру.

По данным следствия, не позднее 25 февраля 2020 г. Филиппов и другие приверженцы националистических взглядов объединились в организованную группу «для совместного совершения преступлений террористической направленности». Для реализации умысла использовали созданные ими экстремистские группы. 

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

«Филиппов обеспечивал подготовку и публикацию материалов с призывами к осуществлению экстремистской и террористической деятельности, являясь администратором групп», – говорится в сообщении. 

Ранее 24 августа «РИА Новости» сообщили, что в Москве и Санкт-Петербурге силовики проводили обыски у членов нацистской группировки «Белая масть», связанной с экстремистским «Русским добровольческим корпусом», который участвует в боевых действиях против российских войск на стороне Украины. 

«Проводятся обыски в Москве и Санкт-Петербурге у членов и участников группировки "Белая масть". Движение занимается тем, что привлекает осужденных за убийства и теракты радикалов. Они привлекаются к совершению преступлений», – сказал собеседник агентства.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных