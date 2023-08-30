Суд в Санкт-Петербурге арестовал создателя экстремистских групп в Telegram и VK
Приморский райсуд Санкт-Петербурга отправил под стражу до 10 октября создателя экстремистских групп «Белая масть» и «Московская группа взаимопомощи» в Telegram и «ВКонтакте» Марка Филиппова. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.
Обвинение Филиппову предъявили по п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, совершенные организованной группой). Свою вину он не признал и просил избрать более мягкую меру.
По данным следствия, не позднее 25 февраля 2020 г. Филиппов и другие приверженцы националистических взглядов объединились в организованную группу «для совместного совершения преступлений террористической направленности». Для реализации умысла использовали созданные ими экстремистские группы.
«Филиппов обеспечивал подготовку и публикацию материалов с призывами к осуществлению экстремистской и террористической деятельности, являясь администратором групп», – говорится в сообщении.
Ранее 24 августа «РИА Новости» сообщили, что в Москве и Санкт-Петербурге силовики проводили обыски у членов нацистской группировки «Белая масть», связанной с экстремистским «Русским добровольческим корпусом», который участвует в боевых действиях против российских войск на стороне Украины.
«Проводятся обыски в Москве и Санкт-Петербурге у членов и участников группировки "Белая масть". Движение занимается тем, что привлекает осужденных за убийства и теракты радикалов. Они привлекаются к совершению преступлений», – сказал собеседник агентства.