Задержана подозреваемая в хищении мощей святителя Николая Чудотворца

Кража мощей произошла в Кировске Ленинградской области накануне. Подозреваемая 69-летняя жительница Санкт-Петербурга была задержана в Ленинградской области. «Мощи святителя Николая обнаружены в ее квартире и в ближайшее время будут возвращены в храм», – сказала Волк, ее слова привело «МВД медиа».