Задержана подозреваемая в хищении мощей святителя Николая Чудотворца
Прихожанку, подозреваемую в хищении мощей святителя Николая Чудотворца, задержали в Ленинградской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Кража мощей произошла в Кировске Ленинградской области накануне. Подозреваемая 69-летняя жительница Санкт-Петербурга была задержана в Ленинградской области. «Мощи святителя Николая обнаружены в ее квартире и в ближайшее время будут возвращены в храм», – сказала Волк, ее слова привело «МВД медиа».
Осенью 2020 г. из Валдайского Иверского монастыря в Новгородской области была украдена икона Божией Матери, подаренная президентом России Владимиром Путиным. В апреле 2022 г. суд приговорил к семи годам колонии строгого режима россиянина. Тогда суд установил, что двое злоумышленников забрались в храм и украли напрестольный крест, золотые изделия и икону.