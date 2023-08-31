В Москве задержали начальника отдела МВД Басманного района
Начальника отдела МВД Басманного района Москвы Сергея Андреева задержали по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Тушинского райсуда столицы.
Андреев подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). По этой статье ему может грозить до четырех лет лишения свободы.
Главой ОМВД Басманного района Андреев был назначен в ноябре 2022 г.
По данным СМИ, Андреев подозревается в незаконном возбуждении уголовных дел в интересах компании Tesida services limited Latvia за якобы похищенные денежные средства. Как сообщил корреспондент «Ведомостей» из зала суда, следователь подтвердил, что Андреев действовал «в личных интересах и интересах неустановленных лиц и в интересах иностранной некоммерческой организации на территории Латвийской Республики».
«Причастность Андреева к инкриминируемому деянию подтверждается в том числе показаниями потерпевшего Зуева, свидетелями Ефремова и результатами ОРМ [оперативно-розыскных мероприятий]», – добавил следователь.
Представитель потерпевшего подчеркнул, что нужно учитывать и тот факт, что Андреев «совершил должностное преступление в интересах латвийского банка, что в текущих реалиях просто вопиющий поступок и можно расценивать как государственную измену». Он указал на то, что Латвия является для России недружественной страной.