В Москве задержали начальника отдела МВД Басманного района

Представитель потерпевшего подчеркнул, что нужно учитывать и тот факт, что Андреев «совершил должностное преступление в интересах латвийского банка, что в текущих реалиях просто вопиющий поступок и можно расценивать как государственную измену». Он указал на то, что Латвия является для России недружественной страной.