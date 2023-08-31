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В Москве задержали начальника отдела МВД Басманного района

Ведомости

Начальника отдела МВД Басманного района Москвы Сергея Андреева задержали по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Тушинского райсуда столицы.

Андреев подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). По этой статье ему может грозить до четырех лет лишения свободы.

Главой ОМВД Басманного района Андреев был назначен в ноябре 2022 г.

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По данным СМИ, Андреев подозревается в незаконном возбуждении уголовных дел в интересах компании Tesida services limited Latvia за якобы похищенные денежные средства. Как сообщил корреспондент «Ведомостей» из зала суда, следователь подтвердил, что Андреев действовал «в личных интересах и интересах неустановленных лиц и в интересах иностранной некоммерческой организации на территории Латвийской Республики».

«Причастность Андреева к инкриминируемому деянию подтверждается в том числе показаниями потерпевшего Зуева, свидетелями Ефремова и результатами ОРМ [оперативно-розыскных мероприятий]», – добавил следователь.

Представитель потерпевшего подчеркнул, что нужно учитывать и тот факт, что Андреев «совершил должностное преступление в интересах латвийского банка, что в текущих реалиях просто вопиющий поступок и можно расценивать как государственную измену». Он указал на то, что Латвия является для России недружественной страной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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