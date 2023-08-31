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Общество

Суд оштрафовал DW на 400 000 рублей за отсутствие маркировки иноагента

Ведомости

Таганский райсуд Москвы оштрафовал на 400 000 руб. немецкое издание Deutsche Welle (DW, признано в РФ иноагентом) из-за отсутствия маркировки иностранного агента. Об этом сообщили в суде, пишет ТАСС.

Издание признали виновным в совершении правонарушения по ч. 4 ст.19.34 КоАП (производство материалов иноагента с использованием интернета без указания на то, что эти материалы произведены, распространены иноагентом либо касаются деятельности иноагента).

Согласно картотеке суда, дело было зарегистрировано в начале августа, первое заседание прошло 25 августа, однако было отложено до 31 августа.

Минюст России внес DW в реестр СМИ-иноагентов в конце марта 2022 г. В феврале того же года московское бюро DW закрылось после решения России запретить вещание медиакомпании. До этого комиссия по лицензированию и надзору Германии запретила телеканалу RT DE (телеканал Russia Today на немецком языке) вещать в стране. Свой шаг комиссия обосновала отсутствием у телеканала лицензии на вещание в Германии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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