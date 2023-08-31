Суд оштрафовал DW на 400 000 рублей за отсутствие маркировки иноагента
Таганский райсуд Москвы оштрафовал на 400 000 руб. немецкое издание Deutsche Welle (DW, признано в РФ иноагентом) из-за отсутствия маркировки иностранного агента. Об этом сообщили в суде, пишет ТАСС.
Издание признали виновным в совершении правонарушения по ч. 4 ст.19.34 КоАП (производство материалов иноагента с использованием интернета без указания на то, что эти материалы произведены, распространены иноагентом либо касаются деятельности иноагента).
Согласно картотеке суда, дело было зарегистрировано в начале августа, первое заседание прошло 25 августа, однако было отложено до 31 августа.
Минюст России внес DW в реестр СМИ-иноагентов в конце марта 2022 г. В феврале того же года московское бюро DW закрылось после решения России запретить вещание медиакомпании. До этого комиссия по лицензированию и надзору Германии запретила телеканалу RT DE (телеканал Russia Today на немецком языке) вещать в стране. Свой шаг комиссия обосновала отсутствием у телеканала лицензии на вещание в Германии.