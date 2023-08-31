В МВД возбудили уголовное дело после хищения мощей святителя Николая Чудотворца
Следственный отдел ОМВД России по Кировскому району Ленобласти возбудил уголовное дело по статье о краже в отношении женщины, подозреваемой в хищении мощей святителя Николая Чудотворца. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«Следователем следственного отдела ОМВД России по Кировскому району Ленинградской области в отношении подозреваемой в хищении частицы мощей святителя Николая Чудотворца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража)», – приводит ее слова «МВД Медиа».
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении похитительницы.
Кража мощей произошла в Кировске 30 августа. Подозреваемая 69-летняя жительница Санкт-Петербурга была задержана в Ленинградской области, а мощи были обнаружены у нее в квартире. Сама женщина призналась в похищении, а на вопрос о цели своего поступка она ответила: «Дома молиться».
Осенью 2020 г. из Валдайского Иверского монастыря в Новгородской области была украдена икона Божией Матери, подаренная президентом России Владимиром Путиным. В апреле 2022 г. суд приговорил к семи годам колонии строгого режима россиянина. Тогда суд установил, что двое злоумышленников забрались в храм и украли напрестольный крест, золотые изделия и икону.