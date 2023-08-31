В МВД возбудили уголовное дело после хищения мощей святителя Николая Чудотворца

Кража мощей произошла в Кировске 30 августа. Подозреваемая 69-летняя жительница Санкт-Петербурга была задержана в Ленинградской области, а мощи были обнаружены у нее в квартире. Сама женщина призналась в похищении, а на вопрос о цели своего поступка она ответила: «Дома молиться».