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В МВД возбудили уголовное дело после хищения мощей святителя Николая Чудотворца

Ведомости

Следственный отдел ОМВД России по Кировскому району Ленобласти возбудил уголовное дело по статье о краже в отношении женщины, подозреваемой в хищении мощей святителя Николая Чудотворца. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Следователем следственного отдела ОМВД России по Кировскому району Ленинградской области в отношении подозреваемой в хищении частицы мощей святителя Николая Чудотворца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража)», – приводит ее слова «МВД Медиа».

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении похитительницы.

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Кража мощей произошла в Кировске 30 августа. Подозреваемая 69-летняя жительница Санкт-Петербурга была задержана в Ленинградской области, а мощи были обнаружены у нее в квартире. Сама женщина призналась в похищении, а на вопрос о цели своего поступка она ответила: «Дома молиться».

Осенью 2020 г. из Валдайского Иверского монастыря в Новгородской области была украдена икона Божией Матери, подаренная президентом России Владимиром Путиным. В апреле 2022 г. суд приговорил к семи годам колонии строгого режима россиянина. Тогда суд установил, что двое злоумышленников забрались в храм и украли напрестольный крест, золотые изделия и икону.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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