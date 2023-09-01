Газета
Общество

Путин откроет школы в Мариуполе, Дагестане и Ростове-на-Дону по видеосвязи

Ведомости

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи откроет школы в Мариуполе, Дагестане, Ростове-на-Дону. Он также примет участие в церемонии начала возведения трех школ в Киргизии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это будет средняя школа в Мариуполе в ДНР, это будет и Новгородская область – будет открываться детский сад, это и республика Дагестан – средняя общеобразовательная школа, которая названа в честь героя Алексея Суханова, который погиб в ходе специальной военной операции», – сказал Песков.

Уточняется, что открытие школ пройдет совместно с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым.

Президент России также примет участие в церемонии начала строительства трех школ в Киргизии с обучением на русском языке.

Путин проведет 1 сентября открытый урок «Разговор о важном»

В нем примут участие 30 школьников

«Очень важное мероприятие с точки зрения нашего продвижения русскоязычного. Обучение русскому языку по-прежнему востребовано в братских государствах, с которыми нас объединяют давние связи, а сейчас объединяют весьма продвинутые форматы взаимодействия и интеграции, включая ЕАЭС и другие форматы», – добавил представитель Кремля.

О создании русскоязычных школ в республике сообщалось еще в начале этого года. Тогда об этом заявил президент Киргизии Садыр Жапаров. В июне планы подтвердил премьер-министр Михаил Мишустин и уточнил, что стоимость проекта для России составит около 4,5 млрд руб.

Песков напомнил и про очный открытый урок «Разговоры о важном» 1 сентября, где Путин выступит перед учениками из Ростова-на-Дону, Москвы, Севастополя, Нижнего Новгорода и др. Ранее об этом сообщали в пресс-службе Кремля и уточняли, что в уроке примут участие 30 школьников, «имеющих выдающиеся достижения в учебе, победители международных олимпиад и конкурсов».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных