Путин откроет школы в Мариуполе, Дагестане и Ростове-на-Дону по видеосвязи
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи откроет школы в Мариуполе, Дагестане, Ростове-на-Дону. Он также примет участие в церемонии начала возведения трех школ в Киргизии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Это будет средняя школа в Мариуполе в ДНР, это будет и Новгородская область – будет открываться детский сад, это и республика Дагестан – средняя общеобразовательная школа, которая названа в честь героя Алексея Суханова, который погиб в ходе специальной военной операции», – сказал Песков.
Уточняется, что открытие школ пройдет совместно с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым.
Президент России также примет участие в церемонии начала строительства трех школ в Киргизии с обучением на русском языке.
«Очень важное мероприятие с точки зрения нашего продвижения русскоязычного. Обучение русскому языку по-прежнему востребовано в братских государствах, с которыми нас объединяют давние связи, а сейчас объединяют весьма продвинутые форматы взаимодействия и интеграции, включая ЕАЭС и другие форматы», – добавил представитель Кремля.
О создании русскоязычных школ в республике сообщалось еще в начале этого года. Тогда об этом заявил президент Киргизии Садыр Жапаров. В июне планы подтвердил премьер-министр Михаил Мишустин и уточнил, что стоимость проекта для России составит около 4,5 млрд руб.
Песков напомнил и про очный открытый урок «Разговоры о важном» 1 сентября, где Путин выступит перед учениками из Ростова-на-Дону, Москвы, Севастополя, Нижнего Новгорода и др. Ранее об этом сообщали в пресс-службе Кремля и уточняли, что в уроке примут участие 30 школьников, «имеющих выдающиеся достижения в учебе, победители международных олимпиад и конкурсов».