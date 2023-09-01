Путин откроет школы в Мариуполе, Дагестане и Ростове-на-Дону по видеосвязи

Песков напомнил и про очный открытый урок «Разговоры о важном» 1 сентября, где Путин выступит перед учениками из Ростова-на-Дону, Москвы, Севастополя, Нижнего Новгорода и др. Ранее об этом сообщали в пресс-службе Кремля и уточняли, что в уроке примут участие 30 школьников, «имеющих выдающиеся достижения в учебе, победители международных олимпиад и конкурсов».