Путин проведет 1 сентября открытый урок «Разговор о важном»

1 сентября прошлого года Путин принял участие в открытом уроке «Разговоры о важном» в Калининграде, участниками были победители олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта. В тот же день президент совместно с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном по видео-конференц-связи участвовал в церемонии открытия пяти общеобразовательных школ с обучением на русском языке в республике.