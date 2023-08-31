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Путин проведет 1 сентября открытый урок «Разговор о важном»

В нем примут участие 30 школьников
Ведомости
Валерий Шарифулин / ТАСС

Президент России Владимир Путин 1 сентября проведет открый урок «Разговор о важном», в котором примут участие 30 школьников, сообщила пресс-служба Кремля.

«1 сентября Владимир Путин в рамках проектов платформы «Россия – страна возможностей» проведет открытый урок «Разговор о важном», в котором примут участие 30 школьников, имеющих выдающиеся достижения в учебе, победители международных олимпиад и конкурсов», – говорится в анонсе.

Кроме того, Путин вместе с президентом Киргизии Садыром Жапаровым по видеосвязи даст старт началу строительства трех русскоязычных школ – в Бишкеке, Баткене и Караколе. В повестке дня и открытие новых общеобразовательных учреждений в пяти регионах России, добавил Кремль.

Как писали ранее «Ведомости», 1 сентября Путин впервые может посетить мастерскую управления «Сенеж» около подмосковного Солнечногорска – образовательный центр платформы «Россия – страна возможностей» (РСВ), которая была создана указом главы государства. Именно там и пройдут основные мероприятия, посвященные Дню знаний, отмечали источники. Президенту также покажут новые корпуса, которые были построены в «Сенеже».

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1 сентября прошлого года Путин принял участие в открытом уроке «Разговоры о важном» в Калининграде, участниками были победители олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта. В тот же день президент совместно с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном по видео-конференц-связи участвовал в церемонии открытия пяти общеобразовательных школ с обучением на русском языке в республике.

«Разговоры о важном» – это цикл внеурочных занятий, посвященных «ключевым аспектам жизни человека в современной России». Уроки проходят еженедельно по понедельникам. Первые занятия состоялись 5 сентября 2022 г. по всей стране. Кроме того, каждая учебная неделя начинается с поднятия флага и исполнения гимна России. По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, 83% родителей поддерживают проведение в школах «Разговоров о важном».

Ранее по теме: Кравцов: 83% родителей поддержали проведение «Разговоров о важном» в школах

В середине августа были опубликованы новые темы «Разговоров о важном» на 2023–2024 учебный год. В частности, 4 сентября по всей России пройдет занятие, посвященное Дню знаний. Школьникам будет показано видео с обращением писателя, философа и телеведущего Юрия Вяземского.

28 августа Минпросвещения России сообщило, что разработало примерный план воспитательной работы для школ, лицеев, гимназий и колледжей. План состоит из перечня памятных и юбилейных дат, связанных с историей, литературой, наукой и искусством России, а также дополнительного перечня мероприятий, рекомендуемых в рамках календарного плана воспитательной работы. В него входят 67 мероприятий.

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