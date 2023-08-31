Кравцов: 83% родителей поддержали проведение «Разговоров о важном» в школах
Большая часть родителей (83%) поддерживают проведение в школах «Разговоров о важном». Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на десятом Общероссийском родительском собрании. Трансляция шла на странице ведомства во «ВКонтакте».
«83% родителей поддерживают "Разговоры о важном", это статистика», – сказал он. Кравцов назвал такие уроки «важнейшим элементом воспитательной работы».
«Разговоры о важном» – это цикл внеурочных занятий, посвященных «ключевым аспектам жизни человека в современной России». Уроки проходят еженедельно по понедельникам. Первые занятия состоялись 5 сентября 2022 г. по всей стране. Кроме того, каждая учебная неделя начинается с поднятия флага и исполнения гимна России.
В середине августа были опубликованы новые темы «Разговоров о важном» на 2023–2024 учебный год. В частности, 4 сентября по всей России пройдет занятие, посвященное Дню знаний. Школьникам будет показано видео с обращением писателя, философа и телеведущего Юрия Вяземского.
Кроме того, в сентябре пройдут уроки, посвященные природе России, 100-летию со дня рождения Зои Космодемьянской и избирательной системе РФ.