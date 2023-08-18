Минпросвещения поддержало показ в школах патриотических роликов о спецоперации
Минпросвещения России поддержало идею показывать в школах патриотические видеоролики о спецоперации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо заместителя министра просвещения Татьяны Васильевой.
С такой инициативой ранее выступила заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. «Минпросвещения России поддерживает создание материалов, посвященных специальной военной операции», – говорится в письме.
Васильева отметила, что видеоролики, направленные на формирование чувства патриотизма, следует показывать на уроках истории, а также в рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования детей. Кроме того, ролики с участниками спецоперации могут быть использованы на занятиях «Разговоры о важном», считает замминистра.
Лантратова обратилась с такой инициативой к министру просвещения Сергею Кравцову в конце июля. Депутат предложила показывать патриотические видеоролики «За что мы сражаемся?» на занятиях «Разговоры о важном» и «Основы безопасности и защита Родины».