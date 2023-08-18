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Общество

Минпросвещения поддержало показ в школах патриотических роликов о спецоперации

Ведомости

Минпросвещения России поддержало идею показывать в школах патриотические видеоролики о спецоперации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо заместителя министра просвещения Татьяны Васильевой.

С такой инициативой ранее выступила заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. «Минпросвещения России поддерживает создание материалов, посвященных специальной военной операции», – говорится в письме.

Васильева отметила, что видеоролики, направленные на формирование чувства патриотизма, следует показывать на уроках истории, а также в рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования детей. Кроме того, ролики с участниками спецоперации могут быть использованы на занятиях «Разговоры о важном», считает замминистра.

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Лантратова обратилась с такой инициативой к министру просвещения Сергею Кравцову в конце июля. Депутат предложила показывать патриотические видеоролики «За что мы сражаемся?» на занятиях «Разговоры о важном» и «Основы безопасности и защита Родины».

В конце июня Лантратова сообщила, что обратилась к Минобороны с идеей создать цикл роликов о спецоперации, в которых школьники будут задавать вопросы участникам боевых действий на Украине. Позже депутат заявила, что ведомство поддержало инициативу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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