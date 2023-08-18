Минпросвещения поддержало показ в школах патриотических роликов о спецоперации

Васильева отметила, что видеоролики, направленные на формирование чувства патриотизма, следует показывать на уроках истории, а также в рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования детей. Кроме того, ролики с участниками спецоперации могут быть использованы на занятиях «Разговоры о важном», считает замминистра.