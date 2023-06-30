В российских школах появится обновленный предмет «Основы безопасности и защита Родины»

Для девочек в рамках курса уже разработана программа по основам медицинской подготовки, рассказала Тимофеева. Этот курс позволит им выступать в качестве санинструкторов – рассказывать другим, как можно оказывать первую медицинскую помощь, добавила она. «Полагаю, что для девушек в рамках таких сборов должны быть специальные модули по оказанию первой медицинской помощи и по тем элементам, где они тоже могут принимать участие. Есть хороший опыт у центров «Авангард» в этой части», – добавила она.