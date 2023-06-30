В российских школах появится обновленный предмет «Основы безопасности и защита Родины»Он будет включать модули начальной военной подготовки для девочек и мальчиков
Министерство просвещения объявило о появлении нового предмета «Основы безопасности и защита Родины». В его рамках анонсирован специальный модуль для девочек по медицине
Обновленный предмет «Основы безопасности и защита Родины» начнут преподавать в школах с 1 сентября 2024 г. Об этом рассказала заместитель директора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Анна Тимофеева на круглом столе в Госдуме. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что в его рамках школьники получат знания о том, «какую роль играет оборона страны для ее мирного социально-экономического развития, каков современный облик наших ВС».
Школьников познакомят с такими понятиями, как «воинская обязанность» и «военная служба». Глава ведомства особо отметил, что нагрузка на школьников не увеличится – останется прежним количество часов.
По словам Тимофеевой, уже формируется рабочая группа для разработки учебной программы, которая будет включать практическую часть. В нее войдут представители Минобороны и МЧС.
К примеру, пояснила «Ведомостям» глава думского комитета по просвещению Ольга Казакова («Единая Россия»), с их помощью в предмет интегрируют курс начальной военной подготовки, который будет представлять собой учебные сборы в рамках ОБЖ. Они предусмотрены законом «О воинской обязанности и военной службе», но до сих пор проводились только по усмотрению школ.
Присутствовавший на заседании комитета эксперт Главного военно-политического управления Минобороны Михаил Бородин добавил, что для старшеклассников помимо этого подготовлена программа курса внеурочной деятельности для начальной военной подготовки за рамками школьных занятий. Упор сделан на практические занятия, активное использование военно-тактических и военно-спортивных игр.
Для девочек в рамках курса уже разработана программа по основам медицинской подготовки, рассказала Тимофеева. Этот курс позволит им выступать в качестве санинструкторов – рассказывать другим, как можно оказывать первую медицинскую помощь, добавила она. «Полагаю, что для девушек в рамках таких сборов должны быть специальные модули по оказанию первой медицинской помощи и по тем элементам, где они тоже могут принимать участие. Есть хороший опыт у центров «Авангард» в этой части», – добавила она.
«Параллельно мы будем вести работу над новым учебником по этому предмету для основной и средней школы. Для того чтобы с 1 сентября 2024 г. дети уже начали заниматься по новой учебной программе», – пояснила Тимофеева. Казакова говорит, что работа над поправкой в статью 12 закона «Об образовании» (там перечислены образовательные программы), предусматривающей переименование дисциплины, уже запущена.
Тимофеева указала на дефицит педагогов по «Основам безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) уже сейчас. Казакова анонсировала кампанию по набору и подготовке учителей ОБЖ. Ими могут стать военные пенсионеры и бойцы, которые возвращаются со спецоперации на Украине: «У нас есть те педагоги, которые вернулись опять к школьной доске, знают точно, о чем говорят».
В школах ОБЖ часто преподается по остаточному принципу – этот предмет не ведет профильный преподаватель, отмечает доцент кафедры физического воспитания и безопасности жизнедеятельности МГПУ Олег Зверев. Это может быть учитель физкультуры или библиотекарь, говорит он. «Если в новый предмет будут включены новые модули – как это будет распределено и хватит ли времени? ОБЖ – это маленький курс, всего час в неделю», – уточняет Зверев.
Председатель комитета по образованию партии «Новые люди» Роман Михайлов считает, что сейчас уроки ОБЖ строятся только на простом запоминании правил и теоретических знаний без возможности применить навыки на практике. Этот предмет нужно сделать более практическим и интерактивным. «Симуляции несчастных случаев или тренировки оказания первой помощи могут помочь школьникам лучше запомнить и применять полученные знания», – поясняет Михайлов.