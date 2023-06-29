Минпросвещения предложило начать обучать в школах защите Родины

Минпросвещения предложило начать обучать в школах защите РодиныТакой урок может появиться уже в следующем году
С 1 сентября 2024 г. в российских школах может появится новый учебный предмет Основы безопасности и защита Родины, рассказала заместитель директора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России Анна Тимофеева, передают «РИА Новости». Сейчас идет формирование рабочей группы, которая займется созданием новой учебной программы.
«Формируется рабочая группа, которая будет заниматься как раз формированием новой учебной федеральной программы, куда войдут и представители Министерства обороны, и представители МЧС, поскольку мы понимаем всю важность и сложность этой работы», — рассказала она в Госдуме на круглом столе по теме «ОБЖ и НВП в школьной программе», уточнив, что параллельно будет идти работа над новым учебником.
По ее словам, сейчас стоят две задачи. Первая – внести изменения в закон «Об образовании», предусматривающие переименование Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в Основы безопасности и защита Родины. Вторая – скорректировать государственные образовательные стандарты «в части и содержания, и предметных результатов, личностных результатов».
21 июня министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил об обсуждении возможности переименования уроков ОБЖ в Основы безопасности и защита Родины. По словам Кравцова, программа уроков ОБЖ сейчас включает вопросы оказания различной помощи, а также действия при природных и техногенных катастрофах. В январе министр сообщил о введении модуля начальной военной подготовки в российских школах. Его будут вводить после одобрения родителями школьников.