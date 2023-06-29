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Общество

Минпросвещения предложило начать обучать в школах защите Родины

Такой урок может появиться уже в следующем году
Наталья Колотович
Максим Стулов / Ведомости

С 1 сентября 2024 г. в российских школах может появится новый учебный предмет Основы безопасности и защита Родины, рассказала заместитель директора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России Анна Тимофеева, передают «РИА Новости». Сейчас идет формирование рабочей группы, которая займется созданием новой учебной программы.

«Формируется рабочая группа, которая будет заниматься как раз формированием новой учебной федеральной программы, куда войдут и представители Министерства обороны, и представители МЧС, поскольку мы понимаем всю важность и сложность этой работы», — рассказала она в Госдуме на круглом столе по теме «ОБЖ и НВП в школьной программе», уточнив, что параллельно будет идти работа над новым учебником.

По ее словам, сейчас стоят две задачи. Первая – внести изменения в закон «Об образовании», предусматривающие переименование Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в Основы безопасности и защита Родины. Вторая – скорректировать государственные образовательные стандарты  «в части и содержания, и предметных результатов, личностных результатов».

Ранее по теме: В России могут переименовать уроки ОБЖ

21 июня министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил об обсуждении возможности переименования уроков ОБЖ в Основы безопасности и защита Родины. По словам Кравцова, программа уроков ОБЖ сейчас включает вопросы оказания различной помощи, а также действия при природных и техногенных катастрофах. В январе министр сообщил о введении модуля начальной военной подготовки в российских школах. Его будут вводить после одобрения родителями школьников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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