Минпросвещения предложило начать обучать в школах защите Родины

«Формируется рабочая группа, которая будет заниматься как раз формированием новой учебной федеральной программы, куда войдут и представители Министерства обороны, и представители МЧС, поскольку мы понимаем всю важность и сложность этой работы», — рассказала она в Госдуме на круглом столе по теме «ОБЖ и НВП в школьной программе», уточнив, что параллельно будет идти работа над новым учебником.