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Общество

В России выпустили учебник ОБЖ с модулем начальной военной подготовки

Ведомости

Издательство «Просвещение» представило учебник по ОБЖ с модулем начальной военной подготовки для 10 класса. Об этом сообщает ТАСС.

Модуль включает параграфы, посвященные строевой подготовке, воинскому приветствию, а также правилам обращения с пехотным окружением, действиям в общевойсковом бою и по оказанию первой помощи в бою.

Также в учебнике есть модули по военно-профессиональной деятельности, основам противодействия экстремизму и терроризму, а также по основам обороны государства. В частности, в рамках последнего школьники будут изучать правовые основы подготовки к воинской службе.

Модули по военно-профессиональной деятельности и основам обороны государства также войдут в программу ОБЖ для 11 класса.

Ранее по теме: Курс начальной военной подготовки в школах будет обязательным

В декабре 2022 г. Минпросвещения РФ утвердило программу школьного образования, в которую вошли начальная военная подготовка в рамках уроков по ОБЖ и изучение спецоперации на уроках истории. На новую программу школы перейдут с 1 сентября 2023 г.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов допускал, что участники спецоперации могут впоследствии вести уроки ОБЖ в школах, в частности курс начальной военной подготовки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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