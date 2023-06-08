В России выпустили учебник ОБЖ с модулем начальной военной подготовки
Издательство «Просвещение» представило учебник по ОБЖ с модулем начальной военной подготовки для 10 класса. Об этом сообщает ТАСС.
Модуль включает параграфы, посвященные строевой подготовке, воинскому приветствию, а также правилам обращения с пехотным окружением, действиям в общевойсковом бою и по оказанию первой помощи в бою.
Также в учебнике есть модули по военно-профессиональной деятельности, основам противодействия экстремизму и терроризму, а также по основам обороны государства. В частности, в рамках последнего школьники будут изучать правовые основы подготовки к воинской службе.
Модули по военно-профессиональной деятельности и основам обороны государства также войдут в программу ОБЖ для 11 класса.
В декабре 2022 г. Минпросвещения РФ утвердило программу школьного образования, в которую вошли начальная военная подготовка в рамках уроков по ОБЖ и изучение спецоперации на уроках истории. На новую программу школы перейдут с 1 сентября 2023 г.
Ранее министр просвещения Сергей Кравцов допускал, что участники спецоперации могут впоследствии вести уроки ОБЖ в школах, в частности курс начальной военной подготовки.