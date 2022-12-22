Минпросвещения включило в школьную программу изучение СВО
Минпросвещения утвердило программу школьного образования, в которую вошли начальная военная подготовка в рамках уроков по ОБЖ и изучение спецоперации на уроках истории. Приказ подписан министром просвещения Сергеем Кравцовым.
На новую программу школы перейдут с 1 сентября 2023 г. Из документа следует, что изучать проведение спецоперации России на Украине будут школьники старших классов в рамках темы «Россия в XXI веке: вызовы времени и задачи модернизации».
В конце сентября президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому в школах со следующего учебного года вводятся единые общеобразовательные программы по русскому языку и литературе, истории, обществознанию, географии и ОБЖ.
Кроме того, в начале сентября Минпросвещения опубликовало приказ с внесенными изменениями в ФГОС среднего общего образования. Поправки также содержали обязательное изучение спецоперации для учеников 10-11 классов. Кроме того, в Рособрнадзоре не раз говорили, что задания по СВО появятся в ЕГЭ. В ведомстве уточнили, что в 2023 г. включать вопросы, связанные с присоединением новых территорий к РФ, не планируется.
Курс по начальной военной подготовке в школах ведомство разрабатывало еще с начала ноября. В октябре с такой инициативой к Минобороны и Минпросвещения обратилась депутат от СРЗП Яна Лантратова. Она пояснила, что ОБЖ «не отражает те современные реалии и вызовы», которые возникают перед обществом и государством, а значит, не может дать достаточно начальных знаний об обороне. В Минобороны также поддержали возвращение начальной военной подготовки в школах.