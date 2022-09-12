Минпросвещения включило СВО в школьную программу по истории
Минпросвещения России опубликовало приказ с внесенными изменениями в федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего общего образования. Согласно документу, теперь ученики 10-11 классов на уроках истории будут изучать специальную военную операцию на Украине.
«По учебному предмету "история" (базовый уровень) требования к предметным результатам освоения базового курса истории должны отражать <…> понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине», — говорится в документе.
Кроме того, как следует из документа, школьники будут изучать геополитический кризис 2022 г. и его влияние на мировое устройство.
В конце июня на федеральном портале проектов нормативных правовых актов появился проект поправок для ФГОС. Согласно документу, школьникам предлагалось изучать причины и следствия спецоперации России на Украине.
Также в апреле глава Рособрнадзора Анзор Музаев допускал, что в будущем в Едином государственном экзамене (ЕГЭ) могут появиться задания по спецоперации.
Предполагалось, что обсуждение спецоперации будет проходить и в рамках «Разговоров о важном». Так, согласно методичке, 12 сентября на уроке «Наша страна — Россия» школьникам 5-7 классов должны были рассказать о целях и причинах спецоперации. Однако позже Минпросвещения внесло изменения в программу, убрав из нее упоминание о событиях на Украине.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.