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Минпросвещения включило СВО в школьную программу по истории

Ведомости

Минпросвещения России опубликовало приказ с внесенными изменениями в федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего общего образования. Согласно документу, теперь ученики 10-11 классов на уроках истории будут изучать специальную военную операцию на Украине.

«По учебному предмету "история" (базовый уровень) требования к предметным результатам освоения базового курса истории должны отражать <…> понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине», — говорится в документе.

Кроме того, как следует из документа, школьники будут изучать геополитический кризис 2022 г. и его влияние на мировое устройство. 

В конце июня на федеральном портале проектов нормативных правовых актов появился проект поправок для ФГОС. Согласно документу, школьникам предлагалось изучать причины и следствия спецоперации России на Украине. 

Также в апреле глава Рособрнадзора Анзор Музаев допускал, что в будущем в Едином государственном экзамене (ЕГЭ) могут появиться задания по спецоперации. 

Предполагалось, что обсуждение спецоперации будет проходить и в рамках «Разговоров о важном». Так, согласно методичке, 12 сентября на уроке «Наша страна — Россия» школьникам 5-7 классов должны были рассказать о целях и причинах спецоперации. Однако позже Минпросвещения внесло изменения в программу, убрав из нее упоминание о событиях на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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