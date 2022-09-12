Минпросвещения включило СВО в школьную программу по истории

Предполагалось, что обсуждение спецоперации будет проходить и в рамках «Разговоров о важном». Так, согласно методичке, 12 сентября на уроке «Наша страна — Россия» школьникам 5-7 классов должны были рассказать о целях и причинах спецоперации. Однако позже Минпросвещения внесло изменения в программу, убрав из нее упоминание о событиях на Украине.